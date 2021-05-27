Otomobilin çarptığı Aylin, yaşamını yitirdi

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Bülent TATOĞULLARIVeli KÖKEN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpıp kaçtığı Aylin Şentürk (34), yaşamını yitirdi.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde taksiye binen Aylin Şentürk, Burdur'un Bucak ilçesine gideceğini söyledi. Şentürk, saat 21.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nageldiğinde taksiden inmeye karar verdi. Araçtan inip yol kenarında kısa süre oturan Şentürk, karşıya geçmek istedi. Bu sırada Şentürk'e otomobil çarptı. Otomobil hızla bölgeden uzaklaşırken, yaralanan Şentürk, çevredekilerin çağırdığı ambulansla bir özel hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Şentürk'ün cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu´na kaldırıldı.

Bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARIVeli KÖKEN

2021-05-27 14:30:35



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