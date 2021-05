Burak Yılmaz: Harika bir iş başardık ama hiçbir şey milli takımın önüne geçemez

Tolga YILDIRIM Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA, (DHA)A MİLLİ futbolcu Burak Yılmaz, "Lille'de mi kalırım, gider miyim, orada mı bırakırım başka yerde mi bilmiyorum ama bunları düşünmüyorum. Avrupa Şampiyonası'na konsantre oldum. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum güzel teklifler devar" dedi.

Fransa'da Ligue 1'de şampiyonluk kupası kazanan Burak Yılmaz, milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile A Milli Takımın, UEFA EURO 2020 öncesinde gerçekleştirdiği Antalya kampında gazetecilerin sorularını yanıtladı. A milli formayı giyme gurunun kulüp başarılarının üzerinde olduğunu vurgulayan Burak Yılmaz, kampta sağlıklı, mutlu bir ortamda başarılı bir sürecin başladığını söyledi.Avrupa Şampiyonası'nda maç maç bakacaklarına değinen Burak Yılmaz, "Yarı final, final oynama hedeflerinin hayal edilmesini sağlayan bizleriz. Elemelerdeki mücadele kazanılan zafer, daha maçlar bitmeden Avrupa Şampiyonası'nı garantileyen maçlar oldu. Uluslar Ligi'ndeki durum bizim hatamızdı. Avrupa şampiyonasındaki hayalleri yakaladık. Finale gideceğiz gibi bakmamak lazım. Tek tek bakmak lazım. Biz tek tek baktığımız zaman başarılı oluyoruz. Bazı hedeflerden kaçamayacağız. Benim düşüncem öncelikli hedefim İtalya maçı. İtalya maçını almamız lazım. Ne kadar, strese girmeyiz, etkilenmeyiz desek de bilinçaltımızda etkileniriz. Benim ve takımımın önceliği İtalya maçı, genel değil" diye konuştu.

"İTALYA BİZDEN, BİZ İTALYA'DAN ÇEKİNMİYORUZ"

Gazetecilerin, 'Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ın İtalya'daki takım arkadaşlarına, kendisinin attığı golleri izletmesi sonrası İtalya milli takımındakilerin çekincesi olmuş mudur?' sorusu hakkında Burak Yılmaz, şunları söyledi:

"Çekinme, korkma olayı fazla gündeme gelmeye başladı. Kimse, kimseden çekinmiyordur. İtalya bizden, biz İtalya'dan çekinmiyoruz. Korkumuz yok, saygımız büyük. Gözümüzde büyütüp küçültmüyoruz. Maçın atmosferinin sert geçeceğinin farkındayız. İtalya defansıyla ekol olmuş. Onun da bilincindeyiz. İki takımında birbirinden çekincesi yok. Baskı her zaman bana iyi gelmiştir. Maça kadar yaratabildiğiniz baskıyı yaratın bana daha iyi olacaktır."

"ÇOK İYİ JENERASYON YAKALADIK"

Şenol hocayla takımdaki milli duyguların yeniden arttığına değinen Burak Yılmaz, şöyle konuştu:

"Geçmişte sıkıntılı durumlar da yaşandı. Kimseden saklayacak değiliz. Başarısız dönem de vardı. O dönem, sonrasında genç arkadaşlarımız dünya futboluna kazandırıldı. Geçmişteki hocalara da teşekkür ediyoruz. Çok iyi jenerasyon yakaladık. Bu milli ruhta basının önemi büyük. Milli hafta diyip bize destek olduğunuz haftalar oluyor. Belki geçmişte böyle olmuyordu. Şenol hocanın son dönemde buna etkisi çok fazla."

"GÖRÜNEN O Kİ BÜYÜK MAÇLARI DAHA İYİ OYNUYORUZ"

Milli takımın favori takımlara karşı daha iyi oynadığı kolay görünen takımlara karşı puan kaybı yaşadığı hatırlatılması üzerine Burak Yılmaz, Hollanda, Letonya ve Norveç maçlarının oynandığı süreçte 5 saat yolculuk sonrası 2,5 gün arayla 4 maç oynadıklarını dile getirdi. Letonya maçının son karşılaşma olması nedeniyle talihsizlik yaşandığını dile getiren Burak Yılmaz, "Çok yorulmuştuk. 15-16 oyuncumuz koronavirüs oluştu. Ben milli maçlarda kolay, zor maç konsantrasyonunu farklı olduğunu düşünmüyorum. Ama görünen o ki büyük maçları daha iyi oynuyoruz. Hocamız da toplantılarda buna vurgu yaptı. O da bize serzenişte bulundu. Hocamız, 'Sizi büyük maçlara hazırlamama gerek yok. Sizi küçük maçlara hazırlamamam gerekiyor' dedi. O maçlarda da puan kaybı yaşamadan devam edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

"ZEKİ'YE SORDUM, 'PSG OLMAZSA KİM ŞAMPİYON OLACAK' DEDİM. O DA, 'BİZ OLURUZ' DEDİ"

Fransa'da forma giyen Türk futbolcular olarak kazandıkları başarıdan bahseden Burak Yılmaz, şunları söyledi:

"İki ülke arasındaki sıkıntılı durumu biliyorduk. Sıcak ilişkiler olduğu söylenemez. Oradaki Türkler olarak üzerimize düşen Türk gibi olmak, davranmak, Türk gibi oynamak, başarı yakalamaktı. Mahcup olmadık. Devlet büyüklerimiz de bizimleydi. Maçlardan sonra bizim gibi heyecanlıydı. Fransa gibi sıkıntılı ilişkilerin olduğu yerde Türk bayrağının dalgalandırdık. Mahcup olmadığımız için çok mutluyum. Kendimizi de sevdirdik, ülkemizi temsil ettik. Biz hiçbir şeyi yalnız yapmadık. İyi hocamız harika takım arkadaşlarımız var. PSG ile 4-6 puan gibi önde olduk. O zaman şampiyonluk için 'acaba' dedim. Onların maç sayısı bizimle aynıydı. Biz UEFA, onlar Şampiyonlar Şigi oynuyordu. Daha zor maçlar oynuyordu. Puan farkını açtığımız dönemde, Zeki'ye sordum, 'PSG olmazsa kim şampiyon olacak' dedim. O da, 'biz oluruz' dedi. Bu konuşmalar kolay geliyor ama yaşanılan başarı olağanüstü başarı. Başarıya Neymar, Mbappe gibi bakmamak lazım. Dünyanın en güçlü kulübüne karşı şampiyon olduk. Onların önünde şampiyon olmak bizi gururlandırdı."

Süper Lig'de sona eren sezonu değerlendiren Burak Yılmaz, maçları yakından takip ettiğini dile getirdi. Burak Yılmaz, "Biraz kaos, kavgalı bir sezon oldu. Yenenin de yenilenin de hakemden şikayetçi olduğu çetin bir lig oldu. Çok şeyi düzeltmek gerekiyor. Düzeltilecek çok şey var ama dile getirmek istemiyorum. Konum olarak söyleyecek konumda değilim. Ama ileride o konumda da olabileceğimi düşünüyorum. Futbolun dibinden geliyorum futbolun sıkıntılarını da biliyorum ama konumum gereği söylemek haddim değil. Ben 7 yaşında Antalyaspor minik takımda başladım. 35 yaşındayım, yine buradayım. Çok güzel futbol hayatım oldu. Bana çok güzellikler nasip oldu. Ben futbolun her şeyini yaşadım. Kovuldum, kiralık gittim, en yüksek bedelle transfer oldum, gol krallığı, şampiyonluk, her şeyi kötüyü de çirkini de biliyorum. Çok güzel kariyerim oldu" diye konuştu.

"LİLLE'DE Mİ KALIRIM, GİDER MİYİM, ORADA MI BIRAKIRIM BAŞKA YERDE Mİ BİLMİYORUM AMA BUNLARI DÜŞÜNMÜYORUM"

Gelecek sezon için düşüncelerini paylaşan Burak Yılmaz, şunları söyledi:

"Geçmişte Galatasaray'a dönmek istiyorum, dedim olmadı. Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum, dedim olmadı. Şimdi ne söylesem olmayacak, istemediğim bir şeyi söyleyeyim tersi olsun. Şaka bir yana artık biraz daha dikkat ediyorum. Lille'de mi kalırım, gider miyim, orada mı bırakırım başka yerde mi bilmiyorum ama bunları düşünmüyorum. Avrupa şampiyonasına konsantre oldum. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum teklifler var. Güzel teklifler de var ama bugünden itibaren İtalya maçını düşünüyorum. Bizler çok büyük başarı yakaladık. Bugün itibariyle Lille şampiyonluğunu kapatıyoruz. Harika bir iş başardık ama hiçbir şey milli takımın önüne geçemez. Türk halkının sıkıntılı süreçte tutunduğu dalız. Her şekilde bizimle beraber biliyoruz. İyi sonuç, kötü sonuç da olsa yanımızdalar. İtalya maçında elimizden geleni yapacağız. Azerbaycan ile oynayacağız. Onlar da bizim kardeşimiz. Bakü'de oynamak avantaj gibi gözükebilir ama avantaj olarak bakmamamız lazım."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

