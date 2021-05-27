Burak Yılmaz: Harika bir iş başardık ama hiçbir şey milli takımın önüne geçemez

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burak Yılmaz: Harika bir iş başardık ama hiçbir şey milli takımın önüne geçemez

DHA

Burak Yılmaz: Harika bir iş başardık ama hiçbir şey milli takımın önüne geçemez


Tolga YILDIRIM Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA, (DHA)A MİLLİ futbolcu Burak Yılmaz, "Lille'de mi kalırım, gider miyim, orada mı bırakırım başka yerde mi bilmiyorum ama bunları düşünmüyorum. Avrupa Şampiyonası'na konsantre oldum. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum güzel teklifler devar" dedi.
Fransa'da Ligue 1'de şampiyonluk kupası kazanan Burak Yılmaz, milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile A Milli Takımın, UEFA EURO 2020 öncesinde gerçekleştirdiği Antalya kampında gazetecilerin sorularını yanıtladı. A milli formayı giyme gurunun kulüp başarılarının üzerinde olduğunu vurgulayan Burak Yılmaz, kampta sağlıklı, mutlu bir ortamda başarılı bir sürecin başladığını söyledi.Avrupa Şampiyonası'nda maç maç bakacaklarına değinen Burak Yılmaz, "Yarı final, final oynama hedeflerinin hayal edilmesini sağlayan bizleriz. Elemelerdeki mücadele kazanılan zafer, daha maçlar bitmeden Avrupa Şampiyonası'nı garantileyen maçlar oldu. Uluslar Ligi'ndeki durum bizim hatamızdı. Avrupa şampiyonasındaki hayalleri yakaladık. Finale gideceğiz gibi bakmamak lazım. Tek tek bakmak lazım. Biz tek tek baktığımız zaman başarılı oluyoruz. Bazı hedeflerden kaçamayacağız. Benim düşüncem öncelikli hedefim İtalya maçı. İtalya maçını almamız lazım. Ne kadar, strese girmeyiz, etkilenmeyiz desek de bilinçaltımızda etkileniriz. Benim ve takımımın önceliği İtalya maçı, genel değil" diye konuştu.
"İTALYA BİZDEN, BİZ İTALYA'DAN ÇEKİNMİYORUZ"
Gazetecilerin, 'Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ın İtalya'daki takım arkadaşlarına, kendisinin attığı golleri izletmesi sonrası İtalya milli takımındakilerin çekincesi olmuş mudur?' sorusu hakkında Burak Yılmaz, şunları söyledi:
"Çekinme, korkma olayı fazla gündeme gelmeye başladı. Kimse, kimseden çekinmiyordur. İtalya bizden, biz İtalya'dan çekinmiyoruz. Korkumuz yok, saygımız büyük. Gözümüzde büyütüp küçültmüyoruz. Maçın atmosferinin sert geçeceğinin farkındayız. İtalya defansıyla ekol olmuş. Onun da bilincindeyiz. İki takımında birbirinden çekincesi yok. Baskı her zaman bana iyi gelmiştir. Maça kadar yaratabildiğiniz baskıyı yaratın bana daha iyi olacaktır."
"ÇOK İYİ JENERASYON YAKALADIK"
Şenol hocayla takımdaki milli duyguların yeniden arttığına değinen Burak Yılmaz, şöyle konuştu:
"Geçmişte sıkıntılı durumlar da yaşandı. Kimseden saklayacak değiliz. Başarısız dönem de vardı. O dönem, sonrasında genç arkadaşlarımız dünya futboluna kazandırıldı. Geçmişteki hocalara da teşekkür ediyoruz. Çok iyi jenerasyon yakaladık. Bu milli ruhta basının önemi büyük. Milli hafta diyip bize destek olduğunuz haftalar oluyor. Belki geçmişte böyle olmuyordu. Şenol hocanın son dönemde buna etkisi çok fazla."
"GÖRÜNEN O Kİ BÜYÜK MAÇLARI DAHA İYİ OYNUYORUZ"
Milli takımın favori takımlara karşı daha iyi oynadığı kolay görünen takımlara karşı puan kaybı yaşadığı hatırlatılması üzerine Burak Yılmaz, Hollanda, Letonya ve Norveç maçlarının oynandığı süreçte 5 saat yolculuk sonrası 2,5 gün arayla 4 maç oynadıklarını dile getirdi. Letonya maçının son karşılaşma olması nedeniyle talihsizlik yaşandığını dile getiren Burak Yılmaz, "Çok yorulmuştuk. 15-16 oyuncumuz koronavirüs oluştu. Ben milli maçlarda kolay, zor maç konsantrasyonunu farklı olduğunu düşünmüyorum. Ama görünen o ki büyük maçları daha iyi oynuyoruz. Hocamız da toplantılarda buna vurgu yaptı. O da bize serzenişte bulundu. Hocamız, 'Sizi büyük maçlara hazırlamama gerek yok. Sizi küçük maçlara hazırlamamam gerekiyor' dedi. O maçlarda da puan kaybı yaşamadan devam edeceğimizi düşünüyorum" dedi.
"ZEKİ'YE SORDUM, 'PSG OLMAZSA KİM ŞAMPİYON OLACAK' DEDİM. O DA, 'BİZ OLURUZ' DEDİ"
Fransa'da forma giyen Türk futbolcular olarak kazandıkları başarıdan bahseden Burak Yılmaz, şunları söyledi:
"İki ülke arasındaki sıkıntılı durumu biliyorduk. Sıcak ilişkiler olduğu söylenemez. Oradaki Türkler olarak üzerimize düşen Türk gibi olmak, davranmak, Türk gibi oynamak, başarı yakalamaktı. Mahcup olmadık. Devlet büyüklerimiz de bizimleydi. Maçlardan sonra bizim gibi heyecanlıydı. Fransa gibi sıkıntılı ilişkilerin olduğu yerde Türk bayrağının dalgalandırdık. Mahcup olmadığımız için çok mutluyum. Kendimizi de sevdirdik, ülkemizi temsil ettik. Biz hiçbir şeyi yalnız yapmadık. İyi hocamız harika takım arkadaşlarımız var. PSG ile 4-6 puan gibi önde olduk. O zaman şampiyonluk için 'acaba' dedim. Onların maç sayısı bizimle aynıydı. Biz UEFA, onlar Şampiyonlar Şigi oynuyordu. Daha zor maçlar oynuyordu. Puan farkını açtığımız dönemde, Zeki'ye sordum, 'PSG olmazsa kim şampiyon olacak' dedim. O da, 'biz oluruz' dedi. Bu konuşmalar kolay geliyor ama yaşanılan başarı olağanüstü başarı. Başarıya Neymar, Mbappe gibi bakmamak lazım. Dünyanın en güçlü kulübüne karşı şampiyon olduk. Onların önünde şampiyon olmak bizi gururlandırdı."
Süper Lig'de sona eren sezonu değerlendiren Burak Yılmaz, maçları yakından takip ettiğini dile getirdi. Burak Yılmaz, "Biraz kaos, kavgalı bir sezon oldu. Yenenin de yenilenin de hakemden şikayetçi olduğu çetin bir lig oldu. Çok şeyi düzeltmek gerekiyor. Düzeltilecek çok şey var ama dile getirmek istemiyorum. Konum olarak söyleyecek konumda değilim. Ama ileride o konumda da olabileceğimi düşünüyorum. Futbolun dibinden geliyorum futbolun sıkıntılarını da biliyorum ama konumum gereği söylemek haddim değil. Ben 7 yaşında Antalyaspor minik takımda başladım. 35 yaşındayım, yine buradayım. Çok güzel futbol hayatım oldu. Bana çok güzellikler nasip oldu. Ben futbolun her şeyini yaşadım. Kovuldum, kiralık gittim, en yüksek bedelle transfer oldum, gol krallığı, şampiyonluk, her şeyi kötüyü de çirkini de biliyorum. Çok güzel kariyerim oldu" diye konuştu.
"LİLLE'DE Mİ KALIRIM, GİDER MİYİM, ORADA MI BIRAKIRIM BAŞKA YERDE Mİ BİLMİYORUM AMA BUNLARI DÜŞÜNMÜYORUM"
Gelecek sezon için düşüncelerini paylaşan Burak Yılmaz, şunları söyledi:
"Geçmişte Galatasaray'a dönmek istiyorum, dedim olmadı. Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum, dedim olmadı. Şimdi ne söylesem olmayacak, istemediğim bir şeyi söyleyeyim tersi olsun. Şaka bir yana artık biraz daha dikkat ediyorum. Lille'de mi kalırım, gider miyim, orada mı bırakırım başka yerde mi bilmiyorum ama bunları düşünmüyorum. Avrupa şampiyonasına konsantre oldum. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum teklifler var. Güzel teklifler de var ama bugünden itibaren İtalya maçını düşünüyorum. Bizler çok büyük başarı yakaladık. Bugün itibariyle Lille şampiyonluğunu kapatıyoruz. Harika bir iş başardık ama hiçbir şey milli takımın önüne geçemez. Türk halkının sıkıntılı süreçte tutunduğu dalız. Her şekilde bizimle beraber biliyoruz. İyi sonuç, kötü sonuç da olsa yanımızdalar. İtalya maçında elimizden geleni yapacağız. Azerbaycan ile oynayacağız. Onlar da bizim kardeşimiz. Bakü'de oynamak avantaj gibi gözükebilir ama avantaj olarak bakmamamız lazım."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Burak Yılmaz'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMNamık Kemal KILINÇ
2021-05-27 14:48:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kepez’e 6 köy pazarı
YEREL HABERLER Kepez’e 6 köy pazarı
Otomobilin çarptığı Aylin, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı Aylin, yaşamını yitirdi
Arama kurtarma ekipleri Ukraynalı kayıp kadın dağcı için zirveye ulaştı 25 gündür haber alınamayan kayıp Ukraynalı dağcı son mesaj gönderdiği zirvede aranıyor Annesine ‘zirvedeyim’ mesajı attıktan sonra sırra kadem basan Ukraynalı dağcı, kaybolduğu dağın zirvesinde aranıyor
YEREL HABERLER Arama kurtarma ekipleri Ukraynalı kayıp kadın dağcı ...
Kepez’de hasat başladı
YEREL HABERLER Kepez’de hasat başladı
Kalkan Sahil Bandı Projesi tamamlanıyor
YEREL HABERLER Kalkan Sahil Bandı Projesi tamamlanıyor
Aldıkları eğitimleri deneme sınavlarıyla pekiştiriyorlar
YEREL HABERLER Aldıkları eğitimleri deneme sınavlarıyla ...
Hediye Tama’dan altın madalya
YEREL HABERLER Hediye Tama’dan altın madalya
Akdeniz Üniversitesinde “2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı” paneli Prof. Dr. Suat Kolukırık: "Yunus’u anlamak kainatı anlamaktır”
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesinde “2021 Yunus Emre ve Türkçe ...
A Milli Takım Kaptanı Burak Yılmaz: "Kimseden korkmuyoruz" A Milli futbolcu Yusuf Yazıcı: "En iyisini yapacağız" A Milli futbolcu Zeki Çelik: "Şenol Hoca bize çok iyi özgüven aşıladı"
YEREL HABERLER A Milli Takım Kaptanı Burak Yılmaz: "Kimseden ...
Otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti
ANFAŞ yeni dönem fuar takvimi pandemi durumuna göre şekillenecek Pandemi biterse fuarlar Ekim ile Aralık ayları arasına sıkıştırılacak
YEREL HABERLER ANFAŞ yeni dönem fuar takvimi pandemi durumuna göre ...
Babanın en ağır yükü; kovada boğulan oğlunun tabutunu taşıdı
YEREL HABERLER Babanın en ağır yükü; kovada boğulan oğlunun tabutunu ...
Finike’de görenleri şaşırtan muhteşem doğa olayı İlçenin üzerini bulutlar kapladı telefonu alan sokağa çıktı Gizemi çözülemeyen bulutlara vatandaş yorumu: "Yılan gibi kıvrılıp gidiyor"
YEREL HABERLER Finike’de görenleri şaşırtan muhteşem doğa ...
20 ton ürün, bulgur halinde ilçe sakinlerine dağıtacak, belediye aşevinde kullanacak. Muratpaşa'da tarladan sofraya
YEREL HABERLER 20 ton ürün, bulgur halinde ilçe sakinlerine ...
Zeki Çelik: İtalya maçını kazanmak için oynayacağız
YEREL HABERLER Zeki Çelik: İtalya maçını kazanmak için oynayacağız
Yusuf Yazıcı: Avrupa futbolunu fethetmişiz
YEREL HABERLER Yusuf Yazıcı: Avrupa futbolunu fethetmişiz
ATSO, seracılık tecrübesini Türkmenistan’a anlattı ATSO Başkanı Çetin: " Planlı üretim stratejisini hayata geçirebilen öne çıkar"
YEREL HABERLER ATSO, seracılık tecrübesini Türkmenistan’a ...
Babanın küçük tabuttaki ağır yükü Babasının çalıştığı işyerinin banyosundaki su kovasına düşen 2 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Babanın küçük tabuttaki ağır yükü Babasının çalıştığı ...
SİDA, hedefi tam isabetle vurdu
YEREL HABERLER SİDA, hedefi tam isabetle vurdu
AK Parti : "27 Mayıslar, 12 Eylüller, 28 Şubatlar, 15 Temmuzlar tekrar etmeyecek" " 27 Mayıs darbeci zihniyeti en son 15 Temmuz’da da benzer bir senaryo sahneye koymuş ancak millet oyunlarını bozmuştur"
YEREL HABERLER AK Parti : "27 Mayıslar, 12 Eylüller, 28 Şubatlar, 15 ...
Arkadaşını kurtarmak isterken birlikte boğulmuşlar
YEREL HABERLER Arkadaşını kurtarmak isterken birlikte boğulmuşlar
Rus Konsolos Rogoza: “Uçuşların başlamasıyla Rusların Kemer’e akın edeceğini düşünüyorum”
YEREL HABERLER Rus Konsolos Rogoza: “Uçuşların başlamasıyla Rusların ...
Vergi ödemelerinde son gün 31 Mayıs
YEREL HABERLER Vergi ödemelerinde son gün 31 Mayıs
Prof. Dr. Özdemir: 'Kanlı Ay' ve 'Süper Ay' yanlış anlaşılıyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özdemir: 'Kanlı Ay' ve 'Süper Ay' yanlış ...