11 STK 'dan Kızılay’a toplu kan bağışı etkinliği Pandemide azalan kan stoku desteklenecek

Pandemi dönemi içerisinde son 1 yılda azalan Türk Kızılay’ının kan stokları için kampanya başlatılıyor. 11 STK'nın katılımıyla yarın Antalya Kapalıyol Kızılay Kan Alma Biriminde Kan bağışı etkinliği düzenleyecek.

Sokağa çıkma kısıtlamaları ve sağlıksal endişeler nedeni ile kan bağışında azalma yaşanıyor. Yaşanan azalma, hastanelerde tedavi gören ve kana ihtiyacı olan vatandaşları zora sokuyor. Azalan stoklar karşısında ise Türk Kızılay’ı Antalya’da faaliyet gösteren 11 Sivil toplum kuruluşu ve tüm üyelerinin katılımı ile birlikte Cuma günü Kapalıyol Kan Alma Biriminde ‘Bağışlanan her damla kan, kazanılan umut olur. Sen de kan ver’ sloganı ile saat 17.00’da kan bağışı kampanyası gerçekleştirecek.



Kan bağışı kampanyasına katılacak Sivil Toplum Kuruluşları şöyle : “Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Antalya Şubesi , Hukuki Araştırmalar Derneği Antalya Şubesi , Türkiye Otel Satınalma Yöneticileri Derneği Antalya Şubesi, Türkiye Gençlik Vakfı Antalya Şubesi , Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği, Antalya İş İnsanları Derneği , Konyaaltı Gençlik Derneği, Antalya Gastronomi Eğitimciler Birliği , Antalya 15 Temmuz Derneği , Türk Kadınlar Konseyi Antalya İl Başkanlığı , Anadolu ve Ortadoğu Uluslararası Dostluk Derneği .”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.