Antik kentte satış yapan kadınların yer kavgasına polis müdahale etti Polis, eşyaları fırlatan kadınları güçlükle sakinleştirebildi

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Antalya'da antik kentte kadın satıcılar arasında çıkan yer tartışması kavgaya dönüşünce olaya polis müdahale etti.

Olay, Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşandı. Perge antik kentinde hediyelik eşya ve el işi ürünleri satan kadınlar arasında çıkan yer tartışması kavgaya dönüştü. Kavga sonrası ihbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis, hediyelik eşya satan kadınları güçlükle sakinleştirirken sinirlenen bir kadının eşyaları dağıtma anı ve polisin müdahale etmeye çalıştığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Polis kadın satıcıları güçlükle sakinleştirirken birçok urun etrafa saçıldı. Polis olay sonrası inceleme başlattı.

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