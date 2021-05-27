ULAQ SİDA'dan ateşlenen güdümlü mermi, hedefi başarıyla vurdu (2)- Yeniden



Sayın Yazıişleri müdürlerine;

'SİDA, hedefi tam isabetle vurdu' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgilerle güncelleyerek yeniden geçiyoruz. DHA

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YENİDENMehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)SAVUNMA sanayinde milli sermaye ile faaliyet gösteren Antalya merkezli ARES Tersanesi ve Ankara merkezli Meteksan Savunma tarafından özkaynaklarıyla geliştirilen ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), Deniz Kurdu Tatbikatı kapsamında füze atışı gerçekleştirdi. Antalya bölgesinde gerçekleştirilen ve Roketsan tarafından geliştirilen harp başlıklı CİRİT Lazer Güdümlü Füze Sistemi atışında, hedef başarıyla vuruldu.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir başta olmak üzere Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı üst düzey yetkililerinin katılım gösterdiği ULAQ SİDA atış töreni, ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç ve Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Alparslan´ın konuşmaları ile başladı.

ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, atış testlerinin tamamlanması ile artık dünyanın en iyi insansız deniz araçlarını geliştirme ve bu alanda Türk mühendisleri olarak dünyaya öncülük etme gayesinde olduklarını vurguladı. Alanç, tıpkı hava araçlarında olduğu gibi insansız deniz araçları alanında da ülkemizi dünyada trend yaratan bir öncü ve müttefik ülke konumuna getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Alparslan ise dünya askeri konjonktüründe yeniden yazılan doktrinlere Türkiye olarak öncülük ettiklerini belirtirken, 1 yıl önce başladıkları ULAQ SİDA´nın bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılmış en kapsamlı deniz tatbikatı olan Deniz Kurdu 2021´de atış testlerinin gerçekleştirilmesinden dolayı büyük gurur duyduklarını söyledi.

ATIŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Açılış konuşmalarının ardından, güdümlü mermi atışını gerçekleştirmek üzere denizde bulunan ULAQ SİDA harekete geçti ve Sahil Kontrol İstasyonu´ndan (SAKİ) yönetilerek atış alanına intikal etti. Atışa Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı platformları da eşlik etti. Hedefin ULAQ üzerinde yer alan kameralar tarafından tespit edilmesinin ardından, CİRİT Lazer Güdümlü Füze Sistemi´nin atışı gerçekleştirildi.

'PROJELERİMİZDE YÜZDE 70´E VARAN YERLİLİK ORANLARINA ULAŞTIK'

Tüm izleyicilerin büyük heyecanla beklediği atışın hedefi tam isabet ile vurmasının ardından, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir bir konuşma yaptı. Prof.Dr. Demir, "Bugün Mavi Vatan´ın korunması, Ege ve Doğu Akdeniz´de haklarımızın korunması için güçlü bir deniz gücüne sahip olmamız aşikardır. Mavi Vatan´ın yılmaz bekçileri olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaç duyduğu platformları en yeni teknolojilerle donatılmış olarak sağlamak için, Savunma Sanayii Başkanlığı olarak Milli Savunma Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, sektörümüz ve diğer ilgili kurumlarla çok sıkı iş birliğinde çalışmaya devam edeceğiz. Projelerimizde yüzde 70´e varan yerlilik oranlarına ulaştık, bunu daha da artıracağız. İnsansız hava araçlarında artık oyun değiştirici olarak sahada olan ürünlerimizin benzerlerinin kara, deniz üstü ve deniz altı araçlarında da hayata geçtiğini görmeye başladığımız günler çok yakın. Bu sistemlerin entegre çalıştığı muharebe ortamının bizi beklediğini biliyor ve biz de buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buna yönelik ortaya konacak çalışmaları destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye´nin ilk insansız muharip deniz aracı olan ULAQ SİDA, keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya uçak gemisi, fırkateyn gibi yüzer platformlardan kullanılabilecek.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-05-27 20:48:50



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