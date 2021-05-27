Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Azerbaycan: 1 (İlk yarı)

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A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi Azerbaycan ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı millilerin 21’lik üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

28. dakikada ceza sahası sağında Abbas Hüseynov pasını Emin Makhmuov’a aktardı. Bu oyuncu gelişine sert vuruşunda top kaleci Altay’ı geçerek filelerle buluştu. 01

34. dakikada Orkun’un kullandığı serbest vuruşta topu Halil Dervişoğlu tamamladı ve topu ağlara gönderdi. 11

44. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde arka direkte topla buluşan Merih şutunu çekti. Kaleci Balayev’den dönen topu kale önünde Kaan Ayhan tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 21



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Genc Nuza xx, Fatlum Berisha xx, Bujar Selimaj xx

Türkiye: Altay Bayındır xx, Kaan Ayhan xxx, Merih Demiral xx, Çağlar Söyüncü xx, Rıdvan Yılmaz xx, Mert Müldür xx, Taylan Antalyalı xx, Orkun Kökçü xx, Halil Akbunar xx, Cengiz Ünder xx, Halil Dervişoğlu xxx

Yedekler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Abdulkadir Ömür, Mahmut Tekdemir, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Azerbaycan: Balayev xx, Guseynov xx, Medvedev xx, Krivotsyuk xx, Qarayev xx, Hüseynov xx, Makhmudov xxx, İbrahimli xx, Caferquliyev xx, Alasgarov xx, Sheydaev xx

Yedekler: Aydın Bayramov, Dzhenetov, Salahli, Mammadov, Khachaev, Haghverdi, Tashkin, Khalilzade, Tural Bayramov, Sadikhov, Ghorbani

Teknik Direktör: Giovanni De Biassi

Goller: Makhmudov (dk. 28) (Azerbaycan) Halil Dervişoğlu (dk. 34), Kaan Ayhan (dk. 44) (Türkiye)

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