Türkiye - Azerbaycan: 2-1



Burcu MUTLU Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj

TÜRKİYE: Altay Bayındır (Gökhan Akkan Dk. 73), Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Rıdvan Yılmaz (Efecan Karaca Dk. 46), Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü (Abdülkadir Ömür Dk. 67), Halil Akbunar (Ozan Tufan Dk. 84), Cengiz Ünder (Kerem Aktürkoğlu D. 46), Halil Dervişoğlu (Enes Ünal Dk. 67)

AZERBAYCAN: Emil Balayev, Maksim Medvedev, Badavi Hüseynov, Anton Krivotsyuk, Gara Garayev, Abbas Hüseynov (Tural Bayramov Dk. 72) Emin Makhmudov (Vugar Mustafayev Dk. 79), Ismayil İbrahimli (Murad Kahachaiev Dk. 46), Jafargulyev (Azer Salahli Dk. 63), Namik Alaskarov (Tamkin Khalilzade Dk. 79), Ramil Sheydaev (Ali Ghorbani Dk. 63)

GOLLER: Makhmudov (Dk. 28) (Azerbaycan) Halil Dervişoğlu (Dk. 34), Kaan Ayhan (Dk. 44) (Türkiye)

SARI KARTLAR: Medvedev, Ghorbani (Azerbaycan)A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Azerbaycan Milli Takımı ile hazırlık maçında karşılaştı. Antalya´nın Alanya ilçesindeki Bahçeşehir Okulları Stadyumu´nda oynanan karşılaşmayı Türkiye 2-1 kazandı.

Karşılaşmayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu protokol tribününden takip etti. Öte yandan karşılaşmayı yaklaşık 400 taraftar da tribünlerden izledi.

Türkiye'de kaleci Altay, Halil Dervişoğlu, Rıdvan Yılmaz ve ikinci yarı oyuna giren Kerem Aktürkoğlu ilk kez A Milli Takım forması giydi. Ayrıca Halil Dervişoğlu ilk kez forma giydiği milli maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.

28´inci dakikada gelişen Azerbaycan atağında ceza sahası sağından hareketlenen Abbas Hüseynov topu içerideki Emin Makhmuov´a aktardı. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşunda top kaleci Altay´ı geçerek filelerle buluştu: 0-1.

34´üncü dakikada Türkiye ceza sahası dışında sağdan Orkun ile serbest vuruş kullandı. Orkun´un ortaladığı topu Halil Dervişoğlu tamamladı ve topu ağlara gönderdi: 1-1.

45´inci dakikada ay yıldızlı takım sağdan Cengiz ile köşe vuruşu kullanırken, bu oyuncunun ortaladığı top Merih´in önünde kaldı. Merih´in vuruşunda top kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Kaan Ayhan topu ağlara gönderdi: 2-1.

A Milli Takım ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıya her iki takım da temkinli başlarken, ay yıldızlı ekip sıkça rakip kaleyi yokladı.

71´inci dakikada Azerbaycan Milli Takımı'ndan Ali Ghorbani, kaleci Altay´a yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart görürken, Altay bu pozisyon sonrası sakatlanarak oyundan çıktı. Altay´ın yerine maçın kalan dakikalarında kaleyi Gökhan Akkan korudu.

83´üncü dakikada ise Halil Akbunar sakatlanarak oyundan çıkarken yerine Ozan Tufan oyuna girdi.

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Antalya´daki hazırlık kampı dahilinde Azerbaycan Milli Takımı ile oynadığı özel maçı 2-1´lik skorla kazandı.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2021-05-27 22:29:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.