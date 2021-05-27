Türkiye - Azerbaycan: 2-1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye - Azerbaycan: 2-1

DHA

Türkiye - Azerbaycan: 2-1


Burcu MUTLU Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)STAT: Bahçeşehir Okulları
HAKEMLER: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj
TÜRKİYE: Altay Bayındır (Gökhan Akkan Dk. 73), Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Rıdvan Yılmaz (Efecan Karaca Dk. 46), Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü (Abdülkadir Ömür Dk. 67), Halil Akbunar (Ozan Tufan Dk. 84), Cengiz Ünder (Kerem Aktürkoğlu D. 46), Halil Dervişoğlu (Enes Ünal Dk. 67)
AZERBAYCAN: Emil Balayev, Maksim Medvedev, Badavi Hüseynov, Anton Krivotsyuk, Gara Garayev, Abbas Hüseynov (Tural Bayramov Dk. 72) Emin Makhmudov (Vugar Mustafayev Dk. 79), Ismayil İbrahimli (Murad Kahachaiev Dk. 46), Jafargulyev (Azer Salahli Dk. 63), Namik Alaskarov (Tamkin Khalilzade Dk. 79), Ramil Sheydaev (Ali Ghorbani Dk. 63)
GOLLER: Makhmudov (Dk. 28) (Azerbaycan) Halil Dervişoğlu (Dk. 34), Kaan Ayhan (Dk. 44) (Türkiye)
SARI KARTLAR: Medvedev, Ghorbani (Azerbaycan)A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Azerbaycan Milli Takımı ile hazırlık maçında karşılaştı. Antalya´nın Alanya ilçesindeki Bahçeşehir Okulları Stadyumu´nda oynanan karşılaşmayı Türkiye 2-1 kazandı.
Karşılaşmayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu protokol tribününden takip etti. Öte yandan karşılaşmayı yaklaşık 400 taraftar da tribünlerden izledi.
Türkiye'de kaleci Altay, Halil Dervişoğlu, Rıdvan Yılmaz ve ikinci yarı oyuna giren Kerem Aktürkoğlu ilk kez A Milli Takım forması giydi. Ayrıca Halil Dervişoğlu ilk kez forma giydiği milli maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.
28´inci dakikada gelişen Azerbaycan atağında ceza sahası sağından hareketlenen Abbas Hüseynov topu içerideki Emin Makhmuov´a aktardı. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşunda top kaleci Altay´ı geçerek filelerle buluştu: 0-1.
34´üncü dakikada Türkiye ceza sahası dışında sağdan Orkun ile serbest vuruş kullandı. Orkun´un ortaladığı topu Halil Dervişoğlu tamamladı ve topu ağlara gönderdi: 1-1.
45´inci dakikada ay yıldızlı takım sağdan Cengiz ile köşe vuruşu kullanırken, bu oyuncunun ortaladığı top Merih´in önünde kaldı. Merih´in vuruşunda top kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Kaan Ayhan topu ağlara gönderdi: 2-1.
A Milli Takım ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
İkinci yarıya her iki takım da temkinli başlarken, ay yıldızlı ekip sıkça rakip kaleyi yokladı.
71´inci dakikada Azerbaycan Milli Takımı'ndan Ali Ghorbani, kaleci Altay´a yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart görürken, Altay bu pozisyon sonrası sakatlanarak oyundan çıktı. Altay´ın yerine maçın kalan dakikalarında kaleyi Gökhan Akkan korudu.
83´üncü dakikada ise Halil Akbunar sakatlanarak oyundan çıkarken yerine Ozan Tufan oyuna girdi.
A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Antalya´daki hazırlık kampı dahilinde Azerbaycan Milli Takımı ile oynadığı özel maçı 2-1´lik skorla kazandı.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK
2021-05-27 22:29:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Azerbaycan: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Azerbaycan: 1 (Maç ...
Türkiye - Azerbaycan (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Türkiye - Azerbaycan (EK FOTOĞRAFLAR)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Azerbaycan: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Azerbaycan: 1 (İlk yarı)
Türkiye - Azerbaycan (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Türkiye - Azerbaycan (FOTOĞRAFLAR)
ULAQ SİDA'dan ateşlenen güdümlü mermi, hedefi başarıyla vurdu (2)- Yeniden
YEREL HABERLER ULAQ SİDA'dan ateşlenen güdümlü mermi, hedefi ...
Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Azerbaycan: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Azerbaycan: 0 (Maç devam ...
Bakan Çavuşoğlu ile Bakan Kasapoğlu, milli maçta
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu ile Bakan Kasapoğlu, milli maçta
Antik kentte satış yapan kadınların yer kavgasına polis müdahale etti Polis, eşyaları fırlatan kadınları güçlükle sakinleştirebildi
YEREL HABERLER Antik kentte satış yapan kadınların yer kavgasına ...
2020 Mali Yılı Kesin Hesap Bütçesi kabul edildi Büyükşehir Meclisi devam toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 2020 Mali Yılı Kesin Hesap Bütçesi kabul ...
11 STK 'dan Kızılay’a toplu kan bağışı etkinliği Pandemide azalan kan stoku desteklenecek
YEREL HABERLER 11 STK 'dan Kızılay’a toplu kan bağışı ...
Denizdeki sis, turistleri şaşırttı
YEREL HABERLER Denizdeki sis, turistleri şaşırttı
Küçük Özge, protezini çıkarıp denizde kulaç attı
YEREL HABERLER Küçük Özge, protezini çıkarıp denizde kulaç attı
Turizm işletmecilerinin ‘kısıtlamada müşteri kabul ediyor’ kavgasına adli kontrol şartı
YEREL HABERLER Turizm işletmecilerinin ‘kısıtlamada müşteri kabul ...
Fedakar baba, tek bacağı olmayan kızına önce yürümeyi, sonra koşmayı şimdi de yüzmeyi öğretiyor Tek bacağı olmayan Özge’nin tek hayali yüzmek Babası ile sahile gelen Özge, hem yüzmeyi öğrendi hem de deniz topu ile eğlendi
YEREL HABERLER Fedakar baba, tek bacağı olmayan kızına önce ...
Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 29 gram bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 29 gram ...
Ukraynalı Yana'yı arama çalışmalarında 15'inci gün
YEREL HABERLER Ukraynalı Yana'yı arama çalışmalarında 15'inci gün
Dumlupınar Bulvarı doğu aksı yarın trafiğe kapatılacak
YEREL HABERLER Dumlupınar Bulvarı doğu aksı yarın trafiğe ...
Burak Yılmaz: Harika bir iş başardık ama hiçbir şey milli takımın önüne geçemez
YEREL HABERLER Burak Yılmaz: Harika bir iş başardık ama hiçbir şey ...
Kepez’e 6 köy pazarı
YEREL HABERLER Kepez’e 6 köy pazarı
Otomobilin çarptığı Aylin, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı Aylin, yaşamını yitirdi
Arama kurtarma ekipleri Ukraynalı kayıp kadın dağcı için zirveye ulaştı 25 gündür haber alınamayan kayıp Ukraynalı dağcı son mesaj gönderdiği zirvede aranıyor Annesine ‘zirvedeyim’ mesajı attıktan sonra sırra kadem basan Ukraynalı dağcı, kaybolduğu dağın zirvesinde aranıyor
YEREL HABERLER Arama kurtarma ekipleri Ukraynalı kayıp kadın dağcı ...
Kepez’de hasat başladı
YEREL HABERLER Kepez’de hasat başladı
Kalkan Sahil Bandı Projesi tamamlanıyor
YEREL HABERLER Kalkan Sahil Bandı Projesi tamamlanıyor
Aldıkları eğitimleri deneme sınavlarıyla pekiştiriyorlar
YEREL HABERLER Aldıkları eğitimleri deneme sınavlarıyla ...