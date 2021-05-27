Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Abdullayev: Türkiye´nin zaferlerini seyredeceğiz

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Rövneg Abdullayev, "Türkiye´ye başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Roma´dan galip gelecekler. Azerbaycan´da biz taraftarlarla Türkiye´nin zaferlerini seyredeceğiz ve zaferler diliyorum" dedi.
Türkiye ile Azerbaycan Milli Takımları arasında oynanan özel maçın ardından Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Rövneg Abdullayev açıklamalarda bulundu. Rövneg Abdullayev, yaptığı açıklamada Türkiye'yi gönülden destekleyeceklerini belirterek, "Türkiye´ye başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Roma´dan galip gelecekler. Azerbaycan´da biz taraftarlarla Türkiye´nin zaferlerini seyredeceğiz ve zaferler diliyorum. İnanıyorum ki Bakü stadında Türkiye şanslı bir çıkış yakalayacak ve biz Azerbaycanlı taraftarları sevindirecek" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Rövneg Abdullayev'in açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya ENGİN ANAK
2021-05-27 23:14:52
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