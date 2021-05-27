Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Abdullayev: Türkiye´nin zaferlerini seyredeceğiz



Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Rövneg Abdullayev, "Türkiye´ye başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Roma´dan galip gelecekler. Azerbaycan´da biz taraftarlarla Türkiye´nin zaferlerini seyredeceğiz ve zaferler diliyorum" dedi.

Türkiye ile Azerbaycan Milli Takımları arasında oynanan özel maçın ardından Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Rövneg Abdullayev açıklamalarda bulundu. Rövneg Abdullayev, yaptığı açıklamada Türkiye'yi gönülden destekleyeceklerini belirterek, "Türkiye´ye başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Roma´dan galip gelecekler. Azerbaycan´da biz taraftarlarla Türkiye´nin zaferlerini seyredeceğiz ve zaferler diliyorum. İnanıyorum ki Bakü stadında Türkiye şanslı bir çıkış yakalayacak ve biz Azerbaycanlı taraftarları sevindirecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Rövneg Abdullayev'in açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya ENGİN ANAK

2021-05-27 23:14:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.