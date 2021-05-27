Bakanlar ve Federasyon Başkanlarından birlik mesajı



Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Azerbaycan Milli Takımı arasında oynanan özel maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu.

BAKAN KASAPOĞLU: GÜZEL BİR ATMOSFER VAR, HAVA VAR, İNANÇ VAR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kardeş Azerbaycan ile milli takımımız arasında dostça, kardeşçe bir maç izledik. Tabii takımımız bu manada Antalya´da kampını sürdürüyor, futbolcularımız, hocamızla, federasyonumuzla beraber. Sayın Bakanımız da sağ olsun yanımızdaydı. Hamdolsun güzel bir atmosfer var, hava var, inanç var. İnşallah şampiyonada millilerimiz bizi gururla temsil edecek, ona inanıyoruz. Tabii aynı zamanda Azerbaycan Federasyon Başkanımız Rövneg Abdullayev Beyefendi ile de birlikteydik. Ona da teşekkür ediyoruz. Azerbaycan, Türkiye kardeşliği inşallah ilelebet devam edecek. Ben bu vesileyle tüm sporculara, teknik ekiplere de teşekkür ediyorum" dedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: BİR MİLLET 2 DEVLETE YAKIŞIR BİR HAZIRLIK MAÇI OLDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şampiyona öncesi iki kardeş takımın memleketi Alanya´da hazırlık maçı yapmasının kendisini memnun ettiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Bugün gerçekten iyi bir hazırlık maçı oldu. Azerbaycan Milli Takımı´nı da çok iyi gördük. Mücadele eden bir takım. Milli Takımımız da inşallah Avrupa şampiyonasında önce gruplardan çıkıp sonra şampiyonluğa doğru gidecek. Şenol hocamızın liderliğinde takımımıza güveniyoruz. Bugün de iyi bir hazırlık maçımız oldu. Takımımız da formda, iyi mücadele etti. Sonuçta bir millet 2 devlete yakışır bir hazırlık maçı oldu. Ayrıca bazı maçlarımızı da Azerbaycan´da oynayacağız. Kardeş takım Azerbaycan´ın da milli takımımıza uğurlu geleceğine inanıyoruz. Bugün az sayıda seyirci vardı. Alanyalı seyircilere özellikle teşekkür ediyorum. Hem Türkiye hem de Azerbaycan lehine tezahürat yaptılar. Tabii spora siyaseti karıştırmıyoruz ama milletimizin duyguları hem Azerbaycan´a hem de Türkiye´de yüksek derece. Karabağ´ın kime ait olduğu gayet güzel bir şekilde hatırlattılar. Koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda stadyuma gelen seyircilerimize özellikle teşekkür ediyorum" diye konuştu.

RÖVNEG ABDULLAYEV: TÜRKİYE´NİN ZAFERLERİNİ SEYREDECEĞİZ

Türkiye ile Azerbaycan Milli Takımları arasında oynanan özel maçın ardından Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Rövneg Abdullayev de açıklamalarda bulundu. Rövneg Abdullayev, Türkiye'yi gönülden destekleyeceklerini belirterek, "Türkiye´ye başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Roma´dan galip gelecekler. Azerbaycan´da biz taraftarlarla Türkiye´nin zaferlerini seyredeceğiz ve zaferler diliyorum. İnanıyorum ki Bakü stadında Türkiye şanslı bir çıkış yakalayacak ve biz Azerbaycanlı taraftarları sevindirecek" dedi.

NİHAT ÖZDEMİR: BU BİR BAŞLANGIÇTIR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ise yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hazırlık dönemine Antalya'da başladık. Bugün de dost kardeş Azerbaycan ile ilk hazırlık maçımızı yaptık ve ilk hazırlık maçımızı da her zaman bizi sıcak duygularla kabul eden ağırlayan misafirperverliğiyle her zaman gönlümüze taht kuran Alanya'da başladık. İkinci maçımızı da Antalya'da Gine ile oynayacağız. O da 31 Mayıs Pazar günü olacak. Güzel bir maç oldu, iyi bir mücadele oldu. Her zaman Bakanımızın dediği gibi iki devlet tek millet sloganıyla taraftarlar maç boyu destekledi. İnşallah Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda ilk maçımızı Azerbaycan ile oynadık. Çünkü iki önemli Galler ve İsviçre maçımızı Bakü´de oynayacağız. Bu bir başlangıçtır. İnşallah başarılarımız devam edecek ve grubumuzdan da çıkıp yolumuza devam edeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Sayın Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımızla yolumuza devam ediyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan Kasapoğlu açıklama

Bakan Çavuşoğlu açıklama

-Bakan Abdullayev açıklama

TFF Başkanı açıklama

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya ENGİN ANAK

2021-05-27 23:35:51



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