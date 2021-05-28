AESOB Başkanı Dere, Ankara'da esnafın taleplerini görüştü

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnafa verilen hibe desteğinin kapsamı dışında kalan esnaflarının talebini iletmek ve 1 Haziran’da istisnasız tam açılma verilmesi için Ankara’da görüşmelerde bulundu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan sonra Ticaret Bakanı Mehmet Muş’u, AK Parti Antalya Milletvekilleri Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Atay Uslu , İbrahim Aydın ile birlikte ziyaret eden Başkan Dere, Bakan Muş’a hem hayırlı olsun temennisinde bulundu, hem de esnafın beklentisini dile getirdi.



Başkan Adlıhan Dere, bu temenninin ardından, sokağa çıkma kısıtlamasında iş yapamayan, hibe desteklerinden faydalanamayan benzer meslek gruplarındaki esnafın da hibe desteği kapsamına alınmasını, Kalkınma Ajansı’nda AESOB dan da temsilci bulunmasını, imalat ve bilişim sektörüne verilen KOSGEB kredilerinin kapsamının genişletilip mikro ve küçük ölçekli esnafın da faydalandırılarak, esnafın rahat nefes almasını talep etti.



Dere bunun yanında, esnafa cansuyu kredisi sağlanmasını, ekmek fiyatlarının serbest piyasa koşullarına göre ayarlanmasını, zincir ve ulusal marketlerin gıda ve temizlik ürünleri dışında ürünler satıp esnafa karşı haksız rekabet oluşturmaması talepleri de Bakan Muş’a iletti. Dere Ankara programında ayrıca TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’i, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt’u, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan’la da bir araya geldi. Dere, bu ziyaretlerinde de esnafın tam açılma ve hibe kredisinden yararlanamayanların listeye eklenmesi konusundaki taleplerini aktardı.

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