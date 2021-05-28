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Nevşehir’den Antalya’ya robotik protez cerrahisi için geldi, sağlığına kavuştu Protez cerrahisinde, robotik dönem

İHA

Nevşehir’den Antalya’ya robotik protez cerrahisi için geldi, sağlığına kavuştu Protez cerrahisinde, robotik dönem

Nevşehir’den Antalya’ya dizlerindeki ağrı sonucunda tedavi için gelen emekli öğretmen, robotik protez cerrahisi ile eski sağlığına geri döndü.
Sağlığına kavuşmadan önce diz kapağını hareket ettiremediğini, bu nedenle çok şiddetli ağrılar çektiğini söyleyen Nursel Başar, “Emekli öğretmenim. Ürgüp Kapadokya'dan Antalya'ya geliyorum. Hastalığım için pek çok yere gittim ancak çare bulamadım, tavsiye üzerine Antalya'ya geldim. Diz kapağımı hareket ettiremiyordum, dizimin ağrısı belime vuruyordu. Adım atmakta güçlük çekiyordum. Oturup kalkamıyordum. Memleketten alıp getirdiler beni buraya, doktorlarla da tanıştım. Allah bin kere razı olsun. Ameliyatım başarılı geçti. Dayanılmaz ağrılarımdan kurtuldum” dedi.

“Protez cerrahisinde yeni dönem”
Yeni geliştirilen yöntem hakkında bilgiler aktaran OFM Antalya Hastanesi'nden Op. Dr. Murat Çetin, “Robotik eklem protez sistemi cerraha hastanın dizinin yapısına uygun protez yerleşimini en ince detayına kadar planlama ve ameliyat sırasında bu planı bire bir uygulama olanağını veren ileri düzey bir teknolojidir. Geleneksel diz protez ameliyatlarında, dizdeki hasarlı eklem yüzeylerini kesilmesi ve yerine protezin yerleştirilmesi sırasında gereken bütün teknik ölçüm hesaplamaları ve işlemi, cerrah yardım almadan kendisi yapar. Cerrah ne kadar deneyimli olsa da, robotik sistem kadar ince hesaplamalar ile planlama yapması mümkün olamamaktadır. Ortopedide cerraha yardımcı olmak ve daha mükemmel sonuçlar elde etmek için geliştirilen robotik teknoloji ile diz eklem protez cerrahisinde yeni bir dönem başlatmıştır” diye konuştu.

“Cerrahide mükemmele yakın sonuç”
Yeni nesil robotik diz eklem protez teknolojisi ile gerçekleştirilen ameliyatların yüz güldürdüğünü söyleyen Op. Dr. Murat Çetin, "Ameliyat yine cerrah tarafından uygulanır. Farklı olarak cerrah gelişmiş bir bilgisayar sistemine bağlı olan robotik bir el aleti kullanarak ameliyatı yapar. Robotik elin görevi, hem cerrahi planlamanın en yüksek doğruluk ve hassasiyet ile yapılmasını sağlamak, hem de ameliyatın de aynı doğruluk ve hassasiyette hatasız gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Robotik cerrahi ile her hastada, her defasında ve her ameliyatta işlemin aynı kesin doğrulukta başarılacağına olan güven, hekim ve hasta için son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

“Robotik diz protez ameliyatı ne zaman olunmalı”
OFM Antalya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Murat Çetin, Robotik Diz Protez Ameliyatının; kilo verme, ilaç tedavisi, fizik tedavi ve egzersiz, eklem içi enjeksiyon, gibi tedavi yöntemlerine yanıt alınamadığı durumlarda yapıldığını aktardı. Op. Dr. Çetin, “Her teknolojide olduğu gibi robotik cerrahinin gelişim süreci de çeşitli aşamalardan geçmiştir. Bu süreçteki ilk önemli adımlardan biri, ameliyatlarda kullanılan geleneksel cerrahi aletler yerine bilgisayar destekli cerrahi sistemler ve navigasyon araçlarının geliştirilmesi olmuştur. Cerrahi navigasyon sistemleri, ameliyat esnasında doktorun hareketlerini yönlendiren, protez parçalarının yerlerinin doğru olarak saptanmasını sağlayan sistemlerdir. Cerrahideki navigasyon sistemleri ameliyat sırasında plandan sapılması durumunda cerrahı uyaramaz, sistem durmaz çalışmaya devam eder ve sonuçta hata yapılmasına engel olamazlar. İnsan sağlığı söz konu olduğunda, her türlü hatayı en aza indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak hedeflenmelidir. Cerrahi navigasyon sistemlerindeki bu eksiklik ve yetersizliklerini gidermek için yapılan çalışmalar sonucunda yeni nesil robotik diz eklem protez cerrahi sistemi geliştirilmiştir. Son teknoloji ürünü olan yeni nesil robotik sistem ile bu sorunlar çözülmüştür” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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