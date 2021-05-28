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Tarımsal üretimin gözdesi örtü altı üretim, anahtar teslimi sara sektörüne can suyu oldu Sera demiri satarak girdiği sektörde yaptığı anahtar teslim seralarla örtü altı üretime destek oluyor 140 kişinin istihdam edildiği anahtar teslim sera fabrikası yabancı yatırımcılara da hizmet veriyor Burdur’da 6 ayda inşa edilen 300 dönümlük serada Kalforniya biberi fidelerin dikimine başlandı

İHA

Tarımsal üretimin gözdesi örtü altı üretim, anahtar teslimi sara sektörüne can suyu oldu Sera demiri satarak girdiği sektörde yaptığı anahtar teslim seralarla örtü altı üretime destek oluyor 140 kişinin istihdam edildiği anahtar teslim sera fabrikası yabancı yatırımcılara da hizmet veriyor Burdur’da 6 ayda inşa edilen 300 dönümlük serada Kalforniya biberi fidelerin dikimine başlandı

Örtü altı tarımın merkezlerinde biri olan Antalya’nın Aksu ilçesinde seracılık hizmetleri veren Levent Sera, Burdur’un Gölhisar ilçesi Karapınar köyünde 300 dönüm alan üzerinde anahtar teslimi sera kurulumuyla Burdur'un en büyük örtü altı serasını inşa etti. 1993 yılında sera demiri satışıyla işe başlayan Levent Seracılık, yurt dışına sera kurulumu için malzeme gönderirken, Türkiye’nin dört bir yanına anahtar teslim sera kurulumunu gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.
6 aylık çalışmasının sonucunda Burdur’un en büyüğü 300 dekar örtü altı tarım alanını teslim ettiğini ifade eden Levent Seracılık firma sahibi Levent Yavuz, “2008 yılından bu yana demir serası malzemesi satmaktayım. 2015’ten beri de sera kurumu işine başladık. Bu yıla kadar güzel ürünler, güzel seralar yaptık ve teslim ettik. Burası da Burdur, Gölhisar’a bağlı Karapınar köyündeyiz. 300 dönüm Kaliforniya biberi serasını yaptık. Fideler geldi şu anda seranın içerisine ekiliyor. Teslim ettik ve memnunuz. Toprağın üzerine güzel seralar inşa ediyoruz. 300 dekar üzerine yapıldı ve Burdur bölgesinin en büyük serası oldu. Eylül ayında başladık ve 6 ayda teslim ettik. 150 dönümle başladık. Yatırımcılarımıza 150 dönümü Şubat ayına yetiştiririz dedik. Sonradan bir 150 dönüm daha aldılar yatırımcılar. Gecemizi gündüzümüze kattık. Verdiğimiz sözü yerine getirdik ve teslimatını yaptığımız bu serada üreticimiz fide dikimini gerçekleştirdi” diye konuştu.

“Anahtar teslim sera”
Anahtar teslim sera işi yaptıklarını kaydeden Levent Yavuz, “Antalya merkezde başlayan serüvenimiz Burdur Söğüt’teki şubemizle birlikte ülkenin her yanına taşındı. Anahtar teslim seralar gerçekleştiriyoruz. Üretici, toprakla, sera demiriyle ve ustasıyla yada plastikçisiyle uğraşmak istemiyor. Biz de firma olarak temiz bir şekilde seraların anahtar teslimini yapıyoruz” dedi.

“Ülkenin dört yanına sera kurulumu”
Yatırımcılarının genellikle yurt içinden olduğunu dile getiren Levent Yavuz, “Yatırımcılarımız genellikle yurt içinden, yurt dışından muz serası olarak Kadriye ve Belek tarafında yatırımcılarımız var. Türkiye genelinde İzmir, Muğla, Denizli, Tavas, Manavgat, Adana, Hatay, Trabzon’da sera çalışmalarımız oldu. Muz serası, çilek serası, topraksız tarım, domates, Kaliforniya biberi seralarını yaptık. Kalforniya biber serasının örneği burada. Toprak üstü 3 metre bunun 4 metre olanı da var. Nemini daha çok isteyenler var. Çiçek ve karanfil seraları yaptık. Özellikle Isparta’dan çiçekle ilgili yatırımcılar var” şeklinde konuştu.

“Sera demirinin kalınlığı önemli”
Levent Seracılık olarak sağlıklı ve sağlam seralar teslim ettiklerini kaydeden Levent Yavuz, “Üreticilerimiz 1996 yılından bu yana bizim küçük küçük çalışmalarımız vardı ve o seralar şu an duruyor. Bu seralar yıpranmaz. Demirin üzerindeki kalınlık incelir. Hurda maldan alırsanız ya da daha ucuza yapacağım deyip de 2,5 mm kullanmanız gereken borular da 1,5 mm kalınlıkta demir boru kullanırsanız tabi ufak rüzgarda ya da olası hortumda bu seralar çöker” diye konuştu.

“Yurt dışına malzeme satıyoruz”
Yurt dışlına malzeme sattıklarını da ifade eden Levent Yavuz, “Hedeflerimin arasında yurt dışına anahtar teslim sera yapmak var. Malzeme veriyorum zaten. Arkadaşlarımız var o bölgelerde, malzeme gönderiyoruz onlar orada kuruyorlar. Azerbaycan’a yaptık. Özbekistan’a yaptık. Bizim amacımız yurt dışına da ismimizi duyurmak” dedi.

“Güvene dayalı hizmet”
Levent Seracılık olarak bu işe 1993 yılında başladığını ifade eden Levent Yavuz, o zamandan bu yana çiftçiyle muhatap olduğu için başarı elde ettiklerini söyledi. Levent Yavuz, “25 yıldır bu işin içerisindeyim, Allah’ıma şükürler olsun. Çiftçiyle uyumlu çalışmanız lazım. Sizi sevmesi lazım. Güven böyle sağlanıyor” şeklinde konuştu.

“25 yıllık başarı”
25 yıldır yaptığı işte insanların yaşamlarına da dokunduğunu kaydeden Levent Yavuz, “Söğüt'te 2013 yılında şube açtım. İlk sera demirlerini sattım. O zaman bu bölgede 78 tane kahvehane vardı ve içerisi insanlarla doluydu. Biz bu işe başladığımız zaman insanları bu işin içerisine çektik. Bir yıl, iki yıl derken şu an Söğüt’te insanların 3 bin dekara yakın seraları var. Şu anda kahvehane kapandı. Herkes işinde çalışıyor. Verdiğimiz demirden seralar yapıp yaşama tutunmuşlar daha ne olsun” dedi.
Ülkenin çeşitli yerlerinden yoğun talepler aldıklarını ifade eden Levent Seracılık işletme sahibi Levent Yavuz, “Ekibimizle bir işe söz verdiğimiz zaman, işi teslim etmek zorundayız. 34 ekibimiz var sahada. Gelen talepleri sıraya alıyoruz. Söz verip de yerine getirmediğiniz zaman terbiyesizlik olur” şeklinde ifade etti.
Sera yapımızda sınır olmadığını kaydeden Levent Yavuz, “300 dekar Burdur’un en büyük seramızı yaptık ama bunun sınırı yok. Bir yılda 800 dekar yapabiliriz ancak. Esas amacımız sera demiri satmaktı. Anahtar teslim seramızı teslim ettik. İnsanlar çalışıyor içinde fideler ekiliyor. Ben insanların çalışmasını görünce mutlu oluyorum. Hatıramız olacak bundan daha güzel bir şey var mı?” dedi.

“Tarım desteklenmeli”
Tarımın desteklenmesini kaydeden Levent Yavuz, “Tarım o kadar güzel ki. Tarımı biraz daha öne çıkarıp desteklesek çok daha başarılı işler yapabileceğiz. Örnek veriyorum. Şu anda burada 140 kişi para kazanıyor. Buranın dışında bulunan esnaf da para kazanıyor buradan. KDV’li bir şekilde satmamız gerekiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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