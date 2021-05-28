Yeni büyükelçiye tatlı veda

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Bakü Büyükelçisi olarak atanan KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram’ı şekerlemesi, kurusu ve reçeliyle Muratpaşa’nın turunçlarından yapılan hediyelerle uğurladı.

KKTC Bakü Büyükelçisi olarak atanan Beyazbayram, veda ziyaretlerine Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal’la devam etti. Başkan Uysal, ziyaret dolayasıyla duyduğu memnuniyeti dile getirirken bir dosttan ayrılıyor olmanın da üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Beyazbayram’ın yine bir kardeş ülkede, Azerbaycan’da görev yapacağına dikkat çeken Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak Kıbrıs’la çok sıcak ilişkilerinin bulunduğu aktardı.

Girne Belediyesi ve Muratpaşa’nın kardeş kent olduğunu ve covid19 öncesi Kıbrıs futbol takımlarının devre arası hazırlıkları Muratpaşa tesislerinde yaptığını hatırlatan Başkan Uysal, pandemi döneminde de bu yardımlaşma ve dayanışmanın devam ettiğini dile getirdi. Başkan Uysal, her ölüm yıldönümünde KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şubesi, KKTC Antalya Başkonsolosluğu, KKTC Turizm Bakanlığı Antalya Ofisi’nin de katılımıyla andıklarını dile getirdi.

Başkan Uysal, Beyazbayram’a belediyenin parklara diktiği turunçlardan Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi’nin yaptığı ve içinde şekerlemeden reçele birbirinden farklı tatların olduğu sepeti hediye etti. Başkonsolos Beyazbayram, görev süreci içinde gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla Başkan Uysal’a teşekkürlerini dile getirdi.



Yeni Başkonsolos Cem Topçu

Bakü’ye atanan Beyazbayram, Ağustos 2017’de Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmasına karar verilen KKTC Antalya Başkonsolosluğu’nda görevlendirilmişti. Antalya’nın ilk KKTC Antalya Başkonsolosu olan Beyazbayram, 1 Ağustos’ta Bakü’de yeni görevine başlayacak. Başkonsolos Beyazbayram’ın yerine ise Cem Topçu atandı.

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