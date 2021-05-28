“Sağlıklı Çevre, Temiz Antalya” konulu fotoğraf yarışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle çevre bilincinin oluşturulması amacıyla çocuk ve gençlere yönelik fotoğraf yarışması düzenliyor. Yarışmaya son katılım tarihi 6 Haziran olarak belirlendi.
Katılımın ücretsiz olduğu yarışma 715 yaş arası tüm çocuklara açık olacak. Katılımcılar yarışmaya en fazla 4 eserle katılabilecek. Konusunda uzman jüri üyeleri tarafından yapılacak değerlendirme sonucu dereceye giren eser sahiplerine çeşitli hediyeler verilecek. Yarışmada birinciye bisiklet, ikinciye aksiyon kamera, üçüncüye resim seti hediye edilecek.
Son katılım 6 Haziran
Antalya Büyükşehir belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmaya katılmak isteyenler fotoğraflarını yarisma@asat.gov.tr adresine gönderebilecek. Yarışmaya son katılım tarihi 6 Haziran saat 17.00 olarak belirlendi.
Yarışma sonuçları; Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarında ve web sitelerinde ilan edilecek. 9 Haziran’da düzenlenecek ödül töreninde birinciye bisiklet, ikinciye aksiyon kamera, üçüncüye resim seti hediye edileceği açıklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.