Türkiye genelinden 7 ortak okulun olduğu “Becerikli eller ingilizce öğreniyor, kendi aktivitelerini kendileri hazırlıyor” isimli e TWINNING projesi kapsamında Finike ilçesi çavdır Şehit Mehmet Özyurt İlkokulu ve Şehit İsmail Çalkan İlkokulu öğrencileri eğlenerek İngilizce öğreniyor. Pandemi ve online eğitim sürecinde öğrendiklerini uygulayarak pekiştirebilecekleri aktivitelerini evlerinde, ellerinin altındaki materyallerini kullanarak etkinlikler, oyunlar hazırlıyorlar. Hem kendilerinin hem okuldaki diğer öğrencilerin İngilizceyi öğrenirken eğlendikleri, öğrenirken eğlendikleri zamanlar geçiriyorlar.



Etkinliğin amacının ilkokul öğrencilerinin yabancı dil öğreniminde sürecin içerisine dahil edilmesi olduğu bildirildi. Aktivite ile ögrencilerin yabancı dil öğrenmenin zor olmadığı aksine oldukça keyifli olduğunu farketmeleri, aktivitelerini hazırlarken yeni bilgiler kazanmaları aynı zamanda İngilizce bilgilerini hazırladıkları aktivitelerde pekiştirmeleri hedefleniyor. Ayrıca uzaktan eğitim sürecinde okuldan ayrı kaldıkları dönemde, evdeki zamanlarını üreterek, eğlenerek ve öğrenerek daha verimli geçirmeleri sağlanmaya çalışılıyor.

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