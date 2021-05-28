Çocuklar Dünya Oyun Günü'nde eğlendi

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Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi ve Finike Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yuvalı Mahallesindeki şehit İsmail çalkan ilköğretim okulunda 28 Mayıs Dünya Oyun Günü etkinlikleri yapıldı. Çocuklar yakan top, bisiklet, tombik, masa güreşi, çuval yarışı, mendil kapmaca, tenis, golf ve güreş branşlarında doyasıya yarışıp eğlendi.

Etkinliğe Finike Kaymakamı Zafer Sağ, belediye başkan yardımcısı Cavit Aktar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz çoşkun, İlçe Gençlik Spor Müdürü Cihan Ali Özbek, Turunçova Jandarma Karakol Komutanı Muhammed Yusuf Daş katıldı

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