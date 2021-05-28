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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez’den mahalleye dönüşen 6 köye pazar

İHA

Kepez’den mahalleye dönüşen 6 köye pazar

Kepez Belediyesi, mahalleye dönüşen 6 köyüne doğal ürünlerin satılacağı kapalı semt pazarı inşa ediyor. Törenle temeli atılan ve maliyeti 8 milyon TL olan pazar yerleriyle, köydeki üreticilere ürünlerini doğrudan tüketiciye satma imkânı sunulacak.
Tarıma farkındalık kazandırmak amacıyla 540 dönüm arazide buğday ekimi gerçekleştiren Kepez Belediyesi’nden, köyden mahalleye dönüşen kırsaldaki yerleşim merkezlerindeki çiftçilere semt pazarı desteği geldi. Bölgeye ekonomik ve sosyal bir hareketlilik getirebilmek ve ilçedeki çiftçilerin ürünlerini, aracı olmada tüketicilerle buluşturabilmek amacıyla kırsaldaki 6 mahalle için köy pazarları projesi hazırlandı.

Tütüncü’nün 123 projesinden biri
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, 3. dönemi için vaat ettiği 123 proje arasında yer alan köy pazarı, çiftçilik faaliyetlerinin devam ettiği Başköy, Odabaşı, Kirişçiler, Çamlıca, Kızıllı ve Gaziler mahallelerine yapılıyor.
İhale yöntemiyle inşa edilecek olan 6 köy pazar yerinin yapımı da eş zamanlı olarak başladı. Pazar yerlerinin inşasının başlaması dolayısıyla Kirişçiler Mahallesi’nde temel atma töreni düzenlendi.

Kepez’de bu yıl 12 pazar yatırımı
Başkan Hakan Tütüncü’nün ev sahipliği yaptığı törene, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar, belediye meclis üyeleri, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, bölge mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.
Başkan Hakan Tütüncü, törende yaptığı konuşmada, Kepez’e bu yıl 12 semt pazarı kazandırdıklarını söyledi. Tütüncü, yatırım programına aldıkları 12 semt pazarının, ilçe sakinlerine ve pazarcı esnafına daha rahat bir ortamda alışveriş imkânı sağlarken, mahallelere de önemli bir değer kazandıracağını belirtti.

6 köye doğal ürünler pazarı
Mahalleye dönüşen köylerin önünde büyük bir avantajın olduğuna işaret eden Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Pandemiden dolayı mahalleye dönüşen köylerimiz, Antalya'nın en revaçta yerleşim merkezleri haline geldi. Değer kazanan köylerimize, pazar yeri vasıtasıyla ekonomik değer ve sosyal bir hareketlilik kazandıralım istedik. Çünkü insanlar artık organik ürünlere, doğal yöntemlerle üretilmiş sebzelere, meyvelere daha çok itibar ediyor.
Bu köylerimizin ahalisi doğal yöntemlerle üretim yapmıyor mu? Yapıyor. Şimdi köylerimize harikulade pazar yerleri inşa ediyoruz. Köy sakinlerimiz de, doğal ürünlerini, bu pazarlarda doğrudan tüketicilerle buluşturacaklar.”

Mahalle pazarı gibi olmayacak
Köy pazarlarının, bölge ekonomisine katkı sağlayacağını aktaran Hakan Tütüncü, “Bu pazarların her birisi, köy sakinlerimizin para kazanacağı, ekonomilerine katkı sağlayacağı da bir yer haline dönüşecek. Bu köy pazarları, normal bir mahalle pazarı gibi olmayacak. Pazar yerleri, köydeki insanlarının ürettiği ürünlerin pazara çıktığı, ekonomik bir değere dönüştüğü bir yer olacak. Böylelikle köy pazarlarının yerel ekonomiye katkı sağlayan bir yanı yönü de olacak.” açıklamasını yaptı.

Pazarlar sosyalleşme alanı da olacak
Başkan Tütüncü, pazar yerlerinin, köyün sosyalleşmesine de katkı sağlayacağını belirterek, “ Köylerimize yapacağımız pazar alanlarımız, mevlitlerin, asker eğlencelerinin, düğünlerin düzenlenebileceği sosyalleşme mekânı da olacak.” dedi.

Yapım maliyeti 8 milyon TL
Eş zamanlı olarak yapımı başlayan 6 köy pazarının yaklaşık maliyetinin 8 milyon TL olduğunu anımsatan Tütüncü, “Pazar projesi ile 6 mahallemize 8 milyon lira daha ilave yatırım getirmiş olduk. Paranın ne önemi var. Önemli olan insanlık, paranın aramızda lafı olmaz. Ama bu rakamı şunun için ifade ediyorum; gerçekten yaptığımız iş sıradan bir iş değil. 6 pazar projesi, belediyemiz ve şehrimiz açısından ciddi bir yatırımdır.” ifadesini kullandı.

Köy pazarının esnafı köylü üretici olacak
Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, 6 köy pazarının yapımının 240 gün sonunda aynı anda biteceğini hatırlatarak, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Köy pazarlarımız, köydeki hemşehrilerimizin ürettiği ürünlerin satılacağı yerler olacak. Pazarların tanıtımını da yaparak hem köylerimizin bilinirliğini sağlayacağız, hem de bölgeye daha fazla ziyaretçi gelmesini sağlayacağız. Köy pazarlarımız mahalle semt pazar yerleri gibi olmayacak. Mahalleye yaptığımız pazar, esnafa, mahalleye hizmet etmeye yöneliktir. Köy pazarlarının hizmet edeceği hedef kitle esnaftan ziyade köylünün ta kendisi olacak.”

Eski köylere üstü kapalı butik pazar
Mahalle sakinlerinin sosyal ve kültürel etkinlik alanı olarak kullanabileceği butik pazarlar ilk olarak Kirişçiler ve Odabaşı mahallelerine inşa ediliyor. Temel kazısı ve zemin beton çalışmaları tamamlanan pazar alanında, tavan için kolon demirlerin konulacağı bölümlerin yapımına geçildi. Yüklenici firmanın, diğer mahallelerdeki pazar yerlerinin yapımını ise önümüzdeki günlerde başlayacağı ifade edildi. İhale şartnamesinde, 6 ayrı pazar yerinin yapım süresi yer tesliminden itibaren 240 takvim günü olarak belirtildi.

Köylere etkinlik alanı
Pazarların yapısal iskeleti, beton zemin çelik konstrüksiyonlu, tavanı asma germe membran şeklinde olacak. İçerisinde idare binası ve tuvaletlerin olacağı pazar yerleri, 1000 metrekare alan üzerine inşa edilecek ve içerisinde satış tezgâhları bulunacak. Pazar yerleri, pazar kurulmayan günlerde ise sosyal ve kültürel etkinlik alanı olarak kullanılabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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