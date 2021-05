MMO Antalya’dan Üyelerine 8 ayda 30 Ücretsiz Webinar

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şubesi, son 8 ayda 30 webinar düzenleyerek pandemi de de eğitime ara vermedi. Düzenlenen bu webinarlara Şube üyelerinin yanı sıra Türkiye’nin hemen her bölgesinden 1660 makine mühendisi ücretsiz olarak katılma imkanı buldu.



Ülke genelinde Covid19 vakalarının görülmeye başladığı tarih olan Mart 2020’den bu yana, her Perşembe günü ücretsiz olarak gerçekleştirilen seminerlere Oda üyeleri büyük ilgi gösterDİ. MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, ‘Pandemiyle birlikte Odamız bu konuda hızlı adımlarla webinar olarak adlandırdığımız online eğitimleri çok kısa bir sürede hayata geçirdik. Bu sayede daha önce yüz yüze gerçekleştirdiğimiz ve özellikle Antalya Şubemizin bir geleneği haline gelen Perşembe seminerlerimize hiç ara vermeden devam etme imkanımız oldu. Ayrıca sadece Antalya’da ikamet eden üyelerimizin katılabildiği seminerlerimiz, yaşanan bu dönüşüm sayesinde ulusal bir boyut kazandı ve ülkemizin dört bir yanındaki tüm meslektaşlarımıza açılmış oldu’ dedi.

Başkan Atmaca, 27 Mayıs itibariyle webinarlara yaz arası verdiklerini belirterek, ‘Özellikle 2020 yılının Ekim ayından Mayıs ayı sonuna kadar 30 webinarı ülkemizdeki meslektaşlarımıza canlı olarak izleme imkanı sunduk. Mesleki içerikler başta olmak üzere kişisel gelişim ve güncel konuların yer aldığı webinarlarımıza meslektaşlarımız çok büyük ilgi gösterdi. Canlı olarak izleme imkanı bulamayan meslektaşlarımız da yaptığımız bu online seminerlerin kayıtlarına Makina Mobil uygulamamızdan ve Makina TV youtube kanalımızdan her an ulaşılabiliyor’ diye konuştu.

Başkan Atmaca, pandeminin sona ermesinin ardından ise seminerleri hem online hem de yüzyüze olacak şekilde gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti.

