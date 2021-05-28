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Falezlerde erkek cesedi bulundu

DHA

Falezlerde erkek cesedi bulundu


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da falezler üzerindeki İnciraltı Plajı'nda 50 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin, 18 gündür kayıp olan Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) görevli bilgisayar mühendisi Çağrı Kesici olduğu tahmin ediliyor.
Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi´ndeki falezlerde bulunan İnciraltı Plajı'nda bugün saat 14.00 sıralarında kayalıklar üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından plaja sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, büyük çaba sarf ederek kayalıklara çıktı. Yapılan kontrollerde bu kişinin öldüğü belirlendi. Deniz polisi tarafından bota alınan ceset, yat limanında bulanan Deniz Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Yapılan ilk incelemede ölen kişinin, 10 Mayıs günü evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan AÜ'de görevli bilgisayar mühendisi Çağrı Kesici olabileceği değerlendirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-05-28 15:44:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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