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A Milli Takım'da Altay Bayındır ile Halil Dervişoğlu açıklamalarda bulundu

DHA

A Milli Takım'da Altay Bayındır ile Halil Dervişoğlu açıklamalarda bulundu


Altay Bayındır: Kim oynarsa havlu tutar terini sileriz
Halil Dervişoğlu: Takıma faydalı olduğumu düşünüyorumTolga YILDIRIMNamık Kemal KILINÇ Mehmet KILIÇASLAN /ANTALYA, (DHA) - Azerbaycan ile oynanan özel maçta ilk kez milli formayı giyen Halil Dervişoğlu ile Altay Bayındır, A Milli Takımın, UEFA EURO 2020 öncesinde Antalya'da Regnum Carya Otel'de gerçekleştirdiği kampta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ay-Yıldızlı formayı giydiği için büyük gurur yaşadığını vurgulayan kaleci Altay Bayındır, "Ay yıldızlı formayla ilk maçımı oynadım. Niceleri olmasını istiyorum. Kalben ve bedenen elimden gelen mücadeleyi milli takım için sergileyeceğim. Gine maçı var. Tek konsantrasyonumuz bu maç. An an gidip sonraki maçlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Çıktığımız yolda ülkemizi en iyi şekilde gururlandırmayı diliyorum" diye konuştu.
Azerbaycan maçında sakatlanıp, oyundan çıkmak zorunda kalan Altay, ayağında ciddi problem olmadığını ve tedavinin devam ettiğini dile getirdi. Fenerbahçe'de sezon içinde geçirdiği sakatlığı erken teşhis, doğru tedavi ve kendisine dikkat ederek kısa sürede atlattığından bahseden Altay, zaman zaman tedbir amaçlı bandaj kullandığını belirtti.
Altay, milli takımdaki genç başarılı kaleciler arasındaki forma rekabeti hakkındaki soruya şu cevabı verdi: "Bizler milli takım oyuncularıyız. Ülkemizin sınırları içerisindeki güzide takımlardan buraya geliyoruz. Rekabet saha içinde olmazsa olmaz. Oyuncu gelişimi için çok önemli. Biz de elimizden geldiği gibi mücadele ediyoruz, sahada görev aldığımız süreçte elimizden geleni yapıyoruz. Saha içi rekabetin yanı sıra saha dışı dostluğumuz var. Çalışıyoruz mücadele ediyoruz. Ay-Yıldızlı formada, burada 4 kaleciyiz, takım arkadaşıyız. Kim oynarsa havlu tutar terini sileriz. Biz oynadığımız zaman da bize bunu yapılmasını bekleriz."
Milli takım formasıyla büyük başarılar yakalayan Rüştü Reçber hakkında görüşlerini belirten Altay, "Rüştü Reçber bizim efsanemiz. Uzun yıllar milli formayı terletti. Biz de kendi hikayemizi yazıyoruz. Şu ana kadar elde edilen başarıların üzerine çıkmak hedefimiz. Yapacağımız saha içine ve o ana odaklanmak. Geçmişte ya da gelecekte yapacaklarımız değil, şimdiye odaklanmak hedefimiz. İnşallah geçmişteki başarıları artırırız" diye konuştu.
Gazetecilerin, Avrupa Şampiyonası hedefi sorusuna Altay şöyle cevap verdi: "Milli takımda oynadığımız için buranın en üst noktasındaki başarıya odaklıyız. Geleceği göremiyoruz ama gelecek için mücadele ediyoruz. Ülkemize en iyi gururu, geçmişte yaşattığımız gururun üzerine çıkarmak istiyoruz. Çok iyi potansiyeli olan takımız. Ülkemize yaşatılan gururların üzerine çıkarak daha fazla gurur yaşatma imkanımız olmasını diliyorum. Her maçtaki rakiplerimizin analizini yapıyoruz. İtalya güçlü rakip. Oynayacağımız her maç, her rakip dikkate değer takımlar. Futbolda ana konsantre olmak gerekiyor. Rakibimizi iyi analiz ediyoruz. Önümüzdeki zamanda en iyi analizi yapıp sahaya çıkıp kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz."
Altay, milli takımı destekleyenlerin her zaman desteğine layık olmak için mücadele ettiklerini söyledi. Takım bütünlüğünü bozmadan, tek yürek olacak desteğin sunulmasını talep eden Altay, kendilerine gösterilen desteği başarılarla taçlandırmak istediklerini vurguladı.
HALİL DERVİŞOĞLU: TAKIMA FAYDALI OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM
Galatasaray'daki başarısıyla A Milli Takım kampında yer alan ve Azerbaycan maçında ilk kez giydiği milli formayla gol atan Halil Dervişoğlu, teknik direktör Şenol Güneş'e kendisine güveninden dolayı teşekkür etti. Milli takımda ilk golünü attığı için mutlu olduğunu anlatan Halil, daha çok gol atmanın nasip olmasını diledi. Halil Dervişoğlu, sonraki maçlarda da oynayıp, iyi performans sergileyip, gol atarak takıma katkı sağlamak istediğini söyledi. Halil Dervişoğlu, gazetecilerin hangi mevkide daha rahat oynadığı yönündeki sorusuna, şu cevabı verdi: "Benim mevkim santrafor, en rahat orada oynuyorum. Solda ya da sağda oynadığım da var. Benim için fark etmez. Hocam sağda, solda, santrafor arkası, ne derse orada oynarım. Santrforlar arasında çok iyi oyuncularımız var, Burak Yılmaz, Enes Ünal. Ben de elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Ben de daha fazla katkı sağlayıp o seviyeye gelmek istiyorum. Onlar da iyi santrfor ben de alttan gelerek o seviyeye yükselmek istiyorum."
Ligde bu sezon Galatasaray'daki performansını değerlendiren Halil, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile milli takım kampında yer almanın çok güzel olduğunu söyledi. Galatasaray'da Kerem ile yedek kulübesinde yer alıp, sonrasında forma şansı bulduklarını aktaran Halil, "Forma şansı bulup değerlendirdik. A Milli Takım nasip oldu. Takım arkadaşınla böyle bir yere gelmek çok güzel. Galatasaray'a ilk geldiğimde fazla dakika bulamadım. Sonra Fatih hocam forma şansı verdi. İyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Şampiyon olsak daha iyi olurdu. Genel olarak takıma faydalı olduğumu düşünüyorum" diye konuştu.
Halil, milli takım maçlarında ellerinden geleni yapıp, kazanarak kendilerini destekleyenleri mutlu etmek istediklerini söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Altay Bayındır'ın açıklamaları
-Halil Dervişoğlu'nun açıklamaları
-Detaylar
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Tolga YILDIRIMNamık Kemal KILINÇ
2021-05-28 15:51:34

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