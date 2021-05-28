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Falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu, vatandaşlar yüzmeye devam edip canlı yayın yaptı

İHA

Falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu, vatandaşlar yüzmeye devam edip canlı yayın yaptı

Antalya’da falezlerde erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesetle alakalı olarak son 20 gündeki kayıp başvuruları incelemeye alındı. Öte yandan ekipler, ceset üzerinde inceleme yaparken çevredeki vatandaşlar olaya aldırmayıp falezlerin altında yüzmeye devam etti. Denizde yüzen bazı vatandaşlar ise deniz polisinin yanına kadar yüzerek olay hakkında bilgi almaya çalıştı.
Olay, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi üzerinde bulunan Mobil Halk Plajı falezlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, plaja yüzmeye gelen bir grup genç kayalıkların yakınında hareketsiz halde yatan ve renk değiştirmiş bir erkek bedeni gördü. Gençler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine deniz polisleri ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde cesedin uzun süredir olay yerinde olduğu tespit edildi. Eşkal bilgileri üzerinde yapılan ilk incelemenin ardından son 20 gündür kayıp başvurusu yapılan kişilerin eşkal bilgileri inceleme altına alındı. Ceset, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Vatandaşlar canlı yayın yapıp yüzmeye devam etti
Öte yandan, polis ekipleri falez ve denizde ceset üzerinde inceleme çalışması yaparken vatandaşlar, olaya aldırış etmeden yüzmeye devam etti. Bazı vatandaşlar ise deniz polisinin yanına kadar gelerek olaydan bilgi almaya çalıştı. Bir grup ise tehlikeye aldırış etmeden seyir terasından cesedi görebilmek için falezlere baktı. Cesedin alınması ırasında da vatandaşların canlı yayıp yüzmeye devam etmeleri dikkati çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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