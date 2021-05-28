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İtalya’nın ünlü şefi ALKÜ’de deneyimlerini paylaştı

İHA

İtalya’nın ünlü şefi ALKÜ’de deneyimlerini paylaştı

İtalya’nın en tanınmış Şefi Giuliano Tassinari, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Aşçılık Programı öğrencileriyle deneyimlerini paylaştı.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Turizm Meslek Yüksekokulu (MYO) Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı öğrencileri İtalyan şeften çevirim içi ders aldı. Öğrencilerle deneyimlerini paylaşan İtalya’nın en tanınmış şeflerinden Giuliano Tassinari, ALKÜ Öğretim Görevlisi Nejdet Dokur moderatörlüğünde öğrencilerle fikirlerini paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York kentinde İtalyan yemekleri servis eden ünlü bir restoranlar zincirinin mutfaklar şefi olarak görevine devam eden Tassinari, geçmiş dönemlerde İtalya’nın Yemek Büyükelçiliği görevini de yürüttü. Türkiye ile çeşitli projelerde bir araya gelen Şef Giuliano Tassinari 20112012 yıllarında hayata geçen Avrupa Birliği Projesi kapsamında Türkiye’ye gelerek İtalyan mutfağını Türk öğrencilere öğretti. Ardından 2012 yılında ALKÜ Öğr. Görevlisi Nejdet Dokur İtalyan Şef’in koordinatörlüğünü yaptığı İtalya’nın Modena kentinde bulunan aşçılık programı Scuola Alberghiera E Di Ristorazione Di Serramazzoni okuluna giderek İtalyan öğrencilere Türk Mutfağı üzerine uygulamalı dersler verdi.
ALKÜ Erasmus Aşçılık Programı Koordinatörü olan Öğretim Görevlisi Nejdet Dokur ile birlikte gelecekte de önemli projelere imza atmak istediğini belirten Tassinari, çevirim içi gerçekleştirdiği sohbette öğrencilere önemli bilgiler verdi. Covid 19 salgın döneminde tüm dünya insanlarının mutfağa bakış açılarının değiştiğini anlatan İtalyan Şef Giuliano Tassinari, mutfakta görev aldığı uzun yıllar boyunca et yemekleri pişirmeyi önemli bulduğunu söyledi. Tassinari , “Ancak değişen dünya ile eti için yetiştirilen hayvanlara ne yazık ki çeşitli kimyasallar veriliyor ve bu durum temin edilen etlerin sağlıksız hale gelmesine sebep oluyor dolayısıyla iyi kaliteli ete ulaşmak zorlaşıyor” dedi.
Öğrencilere bu konuda tavsiyede bulunan Şef Tassinari, iyi ete ulaşmak isteyen şeflerin marketlerden değil güvenilirliğine inandıkları çiftliklerden etlerini temin etmeleri gerektiğini belirtti. Tassinari gelenekçi bir şef olarak yetişmiş olmasına rağmen modern dünya ile mutfağa bakışının değiştiğini ifade ederek mutfakta öğrenmenin asla bitmeyeceğini dile getirdi. Yeni restoranlarında vejetaryen ve vegan beslenmeyi benimsemiş konukları içinde menüler hazırladığını ifade eden Şef Tassinari, peynirlerin İtalyan kültüründe çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyerek bazı tariflerini öğrencilerle paylaştı.

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