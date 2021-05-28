Elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü Osman Taha Gencer (19) yaşamını yitirdi.

Kaza, sabahın erken saatlerinde Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Bülent Ecevit Bulvarı'ndan kent merkezi yönüne giden Osman Taha Gencer yönetimindeki motosiklet önce kaldırıma, ardından da elektrik direğine çarptı. Kazada Gencer ile motosiklet farklı noktalara savruldu. Bir iş yerinin önünde oturan kişi, savrulan motosikletten son anda kurtuldu. Motosikletin ikiye bölündüğü kazada Osman Taha Gencer, yaralandı. Gencer, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Osman Taha Gencer'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu´ndan alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-05-28 17:14:34



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