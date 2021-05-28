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İntihar için falezlere çıkan kişiyi polis 5 saatin sonunda yakaladı

DHA

İntihar için falezlere çıkan kişiyi polis 5 saatin sonunda yakaladı


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Lara'da şelalenin denize döküldüğü falezlere çıkıp zaman zaman da bağlama çalan Serdar Ö. (33), sabaha karşı yaşamına son vereceğini söyledi. Polis, 5 saatlik ikna çabalarının sonunda Serdar Ö.´nün bir anlık dalgınlığından yararlanarak üzerine atlayıp yakaladı ve güvenli alana çekti. 
Olay, Muratpaşa ilçesi bağlı Çağlayan Mahallesi´nde meydana geldi. Düden Şelalesi´nin denize döküldüğü Gençlik Parkı´na saat 15.00 sıralarında gelen Serdar Ö., şelalenin denize döküldüğü yere doğru yöneldi. Çevredekilerin intihar edebileceğini düşünerek ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen polisler, Serdar Ö.'yü uzun süre ikna etmeye çalıştı. Serdar Ö. ise polise geç saatlere kadar oturacağını ve sabaha karşı da yaşamına son vereceğini söyledi. Polisin ikna çabalarına aldırış etmeyen Serdar Ö., arkasını dönerek, falezlerin kenarında bağlama çalmaya başladı. Serdar Ö.´nün bir anlık dalgınlığından yararlanarak 5 saatin sonunda atlayan polisler onu yakalayıp güvenli alana çekti. Serdar Ö., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-05-28 22:31:16

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