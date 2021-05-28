Motosiklet dereye uçtu: 1 yaralı

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Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında dereye uçan motosikletten sürücü yaralı olarak kurtuldu.

Kaza bugün akşam saat 21.00 sıralarında Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü tespit edilemeyen 07 ZZ 016 plakalı motosiklet, kontroldan çıkıp sazlık alanda bulunan dereye uçtu. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık kipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Üzerinde kimliği bulunmayan sürücü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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