Yaz mevsimi, dikilen 500 bin çiçekle karşılanacak

Muratpaşa Belediyesi, yaz mevsimini parklarına dikeceği 500 bin çiçekle karşılıyor. Covid19 salgınında kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte ilçe sakinlerinin bir araya geldiği Muratpaşa parkları, dikimin tamamlanmasıyla rengarenk görüntülere bürünecek.

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin Ermenek Mahallesi’nde bulunan ve yaklaşık 35 dönüm alana kurulu bitki üretim tesislerinde yaz mevsimi hazırlıkları tamamlanmadı. Yaz öncesi seralarda üretimine başlanan menekşe, aslanağzı, alisyum gibi çiçeklerin dikime uygun hale gelmesiyle Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün de 120 noktayı kapsayan çalışması başladı. Covid19 salgınında kontrollü normalleşme adımlarını atılmasıyla birlikte ilçe sakinlerinin bir araya geldiği Muratpaşa parklarına, 500 bin mevsimlik çiçek dikilecek.

Başkan Uysal, bitki üretim tesislerinde 2020’de 1 milyon 350 bin mevsimlik çiçek üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Belediyenin ihtiyacı olan mevsimlik çiçek ve fidanları piyasa fiyatının altında bir rakama mal ettiklerini dile getiren Başkan Uysal, “Bu tesisimizin işlevi sadece bununla sınırlı değil. Belediyemiz, üretimdeki gücüyle birçok kamu kurum ve kuruluşuna, özel sektöre örnek oluyor” diye konuştu. Tesisin aynı zamanda ‘çocuklarımız toprakla tanışsın’ sloganıyla balkon bahçeliğine yönelik çalışmalar, Muratpaşa sakinlerine hediye edilen mevsimlik çiçeklerle toplumsal bir işleve de sahip olduğunu aktaran Başkan Uysal, “Tüm bu çalışmalara daha nitelikli ve sürdürülebilir şekilde devam edeceğiz” dedi.

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