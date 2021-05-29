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Konyaaltı sahili normalleşme öncesi son kez turistlere kaldı Dünyaca ünlü sahile gelen turistler son kısıtlamanın tadını çıkardı

İHA

Konyaaltı sahili normalleşme öncesi son kez turistlere kaldı Dünyaca ünlü sahile gelen turistler son kısıtlamanın tadını çıkardı

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili 1 Haziran öncesi son kısıtlamada yine turistlere kaldı.
Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline gelen yerli ve yabancı turistler, kısıtlamada sahilin ve denizin tadını çıkardı. Haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 1 Haziran’da kaldırılması beklenirken, turistler son kısıtlamanın keyfini sürdü. Sahile gelen bazı turistler 33 dereceyi bulan sıcaklıkta güneşlerken, bazıları da Akdeniz’in serin suyuna girerek yüzmeyi tercih etti. Bazıları ise sahilde şemsiye altında oturdu. Bir turist ise denize kaçan şemsiyesini su üzerinde yakalayarak ilginç görüntüler oluşturdu. Öte yandan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahil üzerinde sıkı denetim yaparak sivil araçları ve vatandaşları tek tek denetledi. Ekiplerin şahısların pasaport ve sokağa çıkma belgelerinin olup olmadığına baktı.
Ankara’dan Antalya’ya tatile geldiğini belirten Ramazan Özdemir, “Birkaç günlük tatile geldim. Her şey çok güzel; denizinden tut kumuna, kumundan tut plajına kadar her şey çok güzel. Ben Konyaaltı'nı 1980 yılından beri biliyorum; böyle daha güzel görmedim. Bu yapılanlar çok güzel olmuş. Herkes bu durumdan çok memnun. Biz pandemiye alıştık. O yüzden bu sessizliğe alıştık. Çok kalabalık olmaktan ise seyrek olması insanı daha da rahatlatıyor” açıklamasına yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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