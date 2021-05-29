Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye finali başladı



Namık Kemal KILINÇ / SERİK-ANTALYA,(DHA)Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye finali Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan bir otelin sahalarında oynanan Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası final karşılaşmalarında Türkiye'den 45 amatör sporcu mücadele ediyor. Mehmet Aygün, Fetih Tamince, Yasin Akkanat, Recep Turan, Ali Şahin, Ahmet Çağıl, Ercan Oruç, Cahit Şahin, Emin Caner ve Birol Uygurlu gibi isimlerin yarıştığı turnuvada 5 kategoride birinci olan golfçüler ekim ayında Meksika'da yapılacak dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek.

GOLF MAD TÜRKİYE DİREKTÖRÜ BEKİR KARA: 6 KİŞİ TÜRKİYE'Yİ TEMSİLEN MEKSİKA'YA GİDECEK

Ekim ayında Meksika'da düzenlenecek dünya finallerinde 6 kişinin Türkiye'yi temsil edeceğini ifade eden Golf Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara, "Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası finali bu yıl Meksika'da yapılacak. Orada 45 ülkeden golfçüler yarışacak. Turnuvaya her ülkeden 5 kategoride birinci olan oyuncu, 5 oyuncu, 1 de kaptan 6 kişi Türkiye'yi temsilen Meksika'ya gidecek. Dünya finalinde yaklaşık 250 sporcu mücadele edecek. Biz ilk defa Türkiye finalini yapıyoruz. Dünya Amatör Golfçüler finaline 3 yıllık kontrat yaptık. Önümüzdeki yıllarda da bu turnuvaya devam edeceğiz. Bu turnuvanın dünya finali her yıl farklı bir kıtada yapılıyor. Önümüzdeki yıl Dubai'de yapılacak. Amacımız dünya finalini ülkemize getirmek" dedi.

"PANDEMİ NEDENİYLE SAYIYI KISITLI TUTTUK"

Bu turnuvaya katılabilmek için Türk pasaportu olması gerektiğine işaret eden Bekir Kara, "Şu anda turnuvada oynayan Romanya eski başbakanı var. Türk pasaportu olduğu için katılabiliyor. Türk vatandaşlık hakkınız olması gerekiyor. Çünkü finalde Türkiye'yi temsil edecek. Meksika'daki final müsabakaları 1623 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Şu anda burada Mehmet Aygün, Fetih Tamince, Yasin Akkanat, Recep Turan, Ali Şahin, Ahmet Çağıl, Ercan Oruç, Cahit Şahin, Emin Caner, Birol Uygurlu gibi golfçüler katılıyor. Bu yıl pandemi nedeniyle sayıyı kısıtlı tuttuk. Önümüzdeki yıl çok fazla talep olacağını düşünüyoruz. Finalde inşallah birinci olabilirsek ülkemizin bayrağını göndere çekeceğiz" diye konuştu.

Turnuva yarın yapılacak ödül töreniyle sona erecek.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-05-29 14:31:10



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