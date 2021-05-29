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Manzara izlerken falezlerden düşen Ümit'i polisler kurtardı

DHA

Manzara izlerken falezlerden düşen Ümit'i polisler kurtardı


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, falezlerde manzarayı izleyen Ümit Semerci (21), dengesini kaybedince denize düştü. Semerci, deniz polisi ve narkotim ekiplerince sudan çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 14.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesindeki Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Bir süre parkta oturduktan sonra kayalıklardan aşağı inen Ümit Semerci, denizi izlemeye başladı. Bir anda dengesini kaybeden Semerci, suya düştü. Semerci'nin denizde batıp, çıktığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye, deniz polisi ve narkotim ekipleri sevk edildi. Bota alınan Semerci, Yat Limanı'na çıkarıldı. Deniz Şube Müdürlüğü'nde ilk müdahalesi polisler tarafından yapılan Semerci, daha sonra sağlık görevlilerince ambulansla Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ümit Semerci'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-05-29 15:45:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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