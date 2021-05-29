Yolcu otobüsünde evlilik teklifi



ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da ismi öğrenilemeyen gencin, yolcu otobüsünde kız arkadaşına mikrofonla evlilik teklif ettiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

AntalyaIsparta seferini yapan yolcu otobüsünde muavin koltuğuna oturan genç, mikrofonu alıp, "Değerli yolcularımızdan 15 numarada oturan Merve Hanım. Özel bir an, hastalıkta, sağlıkta, iyi günde kötü günde, güzelliğin kadar güzel bir hayat yaşamak için benimle evlenir misin Merve?" diye anons etti. Erkek arkadaşının sesini duyunca heyecanlanıp elini kalbine götüren genç kadın, daha sonra yerinden kalktı otobüsün ön kısmına geldi.

Hareket halindeki otobüste, şoförün yanındaki muavin koltuğundan kalkıp sevdiği kadına doğru yürüyen genç, cebinden çıkardığı tektaşı parmağına taktı ve 'Evet' cevabını aldı. Otobüs personeli de, `Benimle evlenir misin´ pankartı açtı. Merve isimli kadının gözyaşları arasında teklifi kabul etmesi, diğer yolcularca alkışlandı.

Çift daha sonra otobüsten inip yol güzergahındaki bir baraj göletinde tekne turu yaptı. O anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA

2021-05-29 15:50:36



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