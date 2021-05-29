Antalya'da kaçak alkol, bandrolsüz sigara ve tütün operasyonu

Antalya'da bir eve düzenlenen baskında kaçak alkol, bandrolsüz sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde ikamet eden Ş.D.'nin evinde, evin eklentilerinde ve aracında arama yaptı. Aramalarda 7 adet 1 litrelik şişeler halinde kaçak alkol, boş alkol şişeleri, bin 520 adet farklı markalarda bandrolsüz kaçak sigara, bin 756 paket dolu makaron, bin 400 adet boş makaron, 1 adet hassas terazi, 1 adet elektrikli makaron doldurma makinesi, 3 adet manuel makaron doldurma aparatı ele geçirdi.

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