(Özel) Torosların nazar boncuğu Dipsiz Göl, buz gibi suyu ve mavi rengiyle ziyaretçilerini bekliyor Antalya’da sıcaktan bunalanlar 1702 rakımlı “Dipsiz Göl”'de serinliyor 72 metre derinliği kadar ulaşan gölde, alabalık ve aynalı sazan gibi balık türleri yaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Torosların nazar boncuğu Dipsiz Göl, buz gibi suyu ve mavi rengiyle ziyaretçilerini bekliyor Antalya’da sıcaktan bunalanlar 1702 rakımlı “Dipsiz Göl”'de serinliyor 72 metre derinliği kadar ulaşan gölde, alabalık ve aynalı sazan gibi balık türleri yaşıyor

İHA

(Özel) Torosların nazar boncuğu Dipsiz Göl, buz gibi suyu ve mavi rengiyle ziyaretçilerini bekliyor Antalya’da sıcaktan bunalanlar 1702 rakımlı “Dipsiz Göl”'de serinliyor 72 metre derinliği kadar ulaşan gölde, alabalık ve aynalı sazan gibi balık türleri yaşıyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar 1702 metre rakımda bulunan Dipsiz Göl'e girerek serinliyor
Akseki ilçesi ile Konya'nın Bozkır ilçesi sınırında bulunan Göktepe Sülekler Yaylası'ndaki göl, doğal güzelliğiyle de görenlerin ilgisini çekiyor.
Nilüfer çiçekleriyle fotoğraf meraklılarının da gözdesi olan gölde vatandaşlar yürüyüş yapıp, balık tutuyor.
Sıcaktan bunalan vatandaşlar göle girerek, serinliyor. Gölde yüzme keyfi yaşayan Hadi Mutlu, herkesin tatile denize giderken kendilerinin de yaylaya gelerek göle girdiğini belirtti. Gölün oldukça berrak olduğunu kaydeden Çınar, gölde yüzmekten büyük keyif aldığını söyledi.
Her yıl yaz ayında hayvancılık yapan ailesi ile birlikte Sülek Yaylasına geldiklerini, yaz boşunca 34 yayla değiştirdiklerini söyleyen Mutlu, " Yaz döneminin tamamı yaylalarda geçtiği için Manavgat’a gidemiyoruz. İnsanlar Side’de yaz ayında ılık deniz suyunda yüzerlerken biz ise Sülek Yaylasında bulunan Dipsiz gölün buz gibi sularında yüzüyoruz. Hem yayla havası alıyoruz hem de dipsiz gölün serin sularına girerek yüzmenin keyfini yaşıyoruz. Gölün suyu çok soğuk. Suya girince insanın bedeni titriyor. Buna rağmen yüzmenin keyfini yaşıyoruz” diye konuştu.
Manavgat’ın Karacalar Sülek Mahallesinden Sülek Yaylasına çıkan Ahmet Arı ise, her yıl yaz ayında hayvanlarını otlatmak için Sülek Yaylasına çıktıklarını söyledi. Arı, “Yaylamızın içinde yer alan Dipsiz gölde serinleyerek yüzüyoruz. Denize gitmesek de bizim için fark etmiyor. Çünkü hem yaylada olmanın keyfini hem de su soğuk olmasına rağmen yüzmenin keyfini yaşıyoruz. İstediğimiz zaman gölün serin sularında serinliyoruz”
dedi.
Torosların kuzey yamaçlarında bulunan ve 72 metre derinliği kadar ulaşan gölde, alabalık ve aynalı sazan gibi balık türleri yaşıyor. Doğal güzelliği ile ziyaretçilerin ilgisini çeken Dipsiz Göl’ün çevresi bahar aylarında rengarenk çiçeklerle süsleniyor. Gölün, sızıntılar ile beslenen mavi suyu, her mevsim aynı berraklıkta kalmayı başarıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Sosyal medyadan ‘drift’ paylaşımı 9 bin 398 liraya patladı, takipçilerini 'Siz paylaşmayın' diye uyardı Drift attığı 13 saniyelik videosunu sosyal medya hesabından paylaşan sürücünün görüntülerini izleyen jandarma, adres ve plakasını tespit ettiği kişiye 9 bin 398 lira para cezası kesti Paylaşımı yapan sürücü, diğer drift meraklılarını uyardı, takipçilerine de ehliyetini alınca trafiğe kapalı alanda çekimlere devam edeceğinin sözünü verdi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Sosyal medyadan ‘drift’ paylaşımı 9 bin 398 ...
Antalya'da kaçak alkol, bandrolsüz sigara ve tütün operasyonu
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak alkol, bandrolsüz sigara ve tütün ...
Antalya’da evde kumar oynayan 12 kişiye 110 bin 568 lira ceza
YEREL HABERLER Antalya’da evde kumar oynayan 12 kişiye 110 bin 568 ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonu
A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı hazırlıkları sürdürdü İrfan Can Kahveci ve Umut Meraş hafif şekilde sakatlandı
YEREL HABERLER A Milli Futbol Takımı hazırlıkları sürdürdü İrfan Can ...
Falezlerde otururken 20 metre yükseklikten denize düşen genci, deniz polisi kurtardı Kaburgalarının ağrıdığını söyleyen genç adam, tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Falezlerde otururken 20 metre yükseklikten denize ...
Ormanlık alana uyuşturucu tarlası baskını: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Ormanlık alana uyuşturucu tarlası baskını: 1 ...
Yolcu otobüsünde evlilik teklifi
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde evlilik teklifi
Manzara izlerken falezlerden düşen Ümit'i polisler kurtardı
YEREL HABERLER Manzara izlerken falezlerden düşen Ümit'i polisler ...
Mert Günok: Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyoruz
YEREL HABERLER Mert Günok: Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak ...
Kaan Ayhan: 3 maçtan da başarıyla çıkmak istiyoruz
YEREL HABERLER Kaan Ayhan: 3 maçtan da başarıyla çıkmak istiyoruz
Kaan Ayhan: "3 maçın 3’ünden de galip çıkmak istiyoruz" A Milli Takım futbolcusu Kaan Ayhan: "Herkesin katkısı ile Avrupa Şampiyonasında başarılı olacağız” "Herkesi mağlup edebilecek bir gruba geldik" A Milli Takım kalecisi Mert Günok: "Milli forma altında kimin oynadığı önemli değil"
YEREL HABERLER Kaan Ayhan: "3 maçın 3’ünden de galip çıkmak ...
Adrasan Sahili'nde balon balığı görüntülendi
YEREL HABERLER Adrasan Sahili'nde balon balığı görüntülendi
Antalya'da İsveçli kadının öldüğü kaza kamerada
YEREL HABERLER Antalya'da İsveçli kadının öldüğü kaza kamerada
Konyaaltı sahilinde Kıyı Kanunu ve Mavi Bayrak denetimi İşletmeler uygunsuz kullanımlar hakkında uyarıldı ve ek süre verildi
YEREL HABERLER Konyaaltı sahilinde Kıyı Kanunu ve Mavi Bayrak ...
Antalya'da 3 gündür kayıp kampçıyı özel ekip arıyor
YEREL HABERLER Antalya'da 3 gündür kayıp kampçıyı özel ekip arıyor
Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye finali başladı
YEREL HABERLER Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye finali ...
Şair Erbaş'ı kızdıran paylaşım
YEREL HABERLER Şair Erbaş'ı kızdıran paylaşım
Lemurlar, annelerinin sırtında büyüyor
YEREL HABERLER Lemurlar, annelerinin sırtında büyüyor
Trafikte cinayete müebbet ve 16 yıl 6 ay hapis
YEREL HABERLER Trafikte cinayete müebbet ve 16 yıl 6 ay hapis
Konyaaltı sahili normalleşme öncesi son kez turistlere kaldı Dünyaca ünlü sahile gelen turistler son kısıtlamanın tadını çıkardı
YEREL HABERLER Konyaaltı sahili normalleşme öncesi son kez ...
Motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
16 gün sonra ölü bulunan Ukraynalı Yana'nın cenazesi helikopterle alındı
YEREL HABERLER 16 gün sonra ölü bulunan Ukraynalı Yana'nın cenazesi ...