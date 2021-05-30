Ukraynalı Yana'nın cenazesi yarın ülkesine götürülecek



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da en son annesine Geyiksivrisi Dağı´nın zirvesinde olduğuna dair mesaj attıktan sonra haber alınamayan, arama çalışmalarının 16´ncı gününde ölü bulunan Ukraynalı dağcı Yana Kryvosheia'nın (42) cenazesi, yarın morgdan alınarak ülkesine götürülecek.

Ukrayna'dan 1 Mayıs'ta Antalya'ya gelen Yana Kryvosheia, Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı bölgesinde kamp yapmaya gitti. Ardından Geyiksivrisi zirvesine çıkan Yana Kryvosheia, cep telefonuyla aradığı annesine ulaşamayınca mesaj gönderdi. Zirvede bulunduğunu ve manzaranın çok güzel olduğunu yazan Yana Kryvosheia'dan bir daha haber alınamadı. Ülkesine 10 Mayıs'ta dönmesi beklenen Yana Kryvosheia'nın ailesinin ihbarı üzerine 12 Mayıs'ta arama çalışması başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD ekipleriyle UMKE tarafından sürdürülen arama çalışmaları, Kryvosheia'nın cep telefonunun en son sinyal verdiği bölgede yoğunlaştırıldı.

'CENAZE HELİKOPTERLE ALINDI'

28 Mayıs günü saat 14.30 sıralarında Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ile yapılan aramalar sonucu, bölgede Kryvosheia'nın cansız bedeni bulundu. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığı tarafından helikopter görevlendirildi. Saat 17.00 sıralarında cansız beden helikopterle tahliye edildi. Kryvosheia'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu´nun morguna gönderildi.

Sarp kayalıklardan düşerek öldüğü değerlendirilen Yana Kryvosheia'nın yakınları teşhis için dün Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Avukatı ve erkek kardeşi, Yana Kryvosheia'nın cansız bedenini teşhis etti. Yana Kryvosheia'nın cenazesi, yarın morgdan alınarak özel bir cenaze şirketi aracılığıyla ülkesine gönderilecek.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-05-30 11:35:34



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