Taksiciye tabancalı saldırı kamerada



Özgür ÖZTÜRK/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir kişi, tartıştığı taksiciye tabancayla ateş açıp kaçtı. Olay anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde dün gece yaşandığı öğrenilen olayda, kimliği belirsiz bir kişi, yol ortasında duran taksi şoförü ve aynı araçta bulunan kadınla tartıştı. Kısa süre sonra şüpheli kişi yanındaki tabancayla taksi şoförüne peş peşe ateş açtı. Şoför ise yerde bulduğu plastik dubayla kendini savunmaya çalıştı. Saldırgan 4 el ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Bacağından vurulan şoför ise sekerek aracına döndü. Şoför ve yanındaki kadın taksiye binerek uzaklaştı.

Olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına da anbean yansıdı. Görüntüleri çeken kişinin "Polisi ara" diye yanındaki uyardığı duyuldu. Polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Özgür ÖZTÜRK

2021-05-30 14:05:41



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