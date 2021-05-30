Likya yoluna yürüyeceğini belirten şahıstan 5 gündür haber alınamıyor

Antalya’da Musa dağı ve Likya yoluna yürüyeceğini belirterek 5 gün önce kaldığı konaklama merkezinden ayrılan şahıstan bir daha haber alınamadı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin şahsı arama çalışması devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi Çıralı sokakta faaliyet gösteren bir işletmeye gelerek konaklamaya başlayan Mustafa Yıldırım (60), konakladığı kamp merkezinden 24 Mayıs Pazartesi günü ayrıldı. Ayrılırken Musa dağına çıkacağını ve Likya yolunu yürüyeceğini belirten kişiden bir daha haber alınamadı. Durumdan şüphelenen yakınları jandarma ekiplerine bilgi verdi. Şahsın konakladığı yere gelerek bilgi alan jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler Likya Yolu, Adrasan ve Olimpos dağı sit alanında yapılan aramalarda şuana kadar bir ize rastlayamadı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timlerinin katıldığı arama çalışması koku duyarlı köpeklerin de destek vermesi ile bölgede devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, şahsın arkadaşları da sosyal medya hesaplarından Yıldırım'ın fotoğrafını paylaşarak görenlerin jandarmaya bildirmesini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.