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Motosikletiyle kaza yapan Alanyaspor taraftarı Burak, öldü

DHA

Motosikletiyle kaza yapan Alanyaspor taraftarı Burak, öldü


Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde motosikletiyle sulama tankerine arkadan çarpan Burak Çınar (21) hastanede yaşamını yitirdi. Aytemiz Alanyaspor, taraftarı olan Burak Çınar'ın ölümü sonrası başsağlığı mesajı yayımladı.
Kaza, saat 02.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Burak Çınar'ın kullandığı 07 NEZ 97 plakalı motosiklet aynı yönde ilerleyen Kerim Ö.'nün kullandığı 07 HRS 92 plakalı sulama tankerine arkadan çarptı. Kazada yere savrulan ve ağır yaralanan Çınar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Çınar, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tanker sürücüsü Kerim Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Burak Çınar'ın cenazesi bugün ikindi vakti Mahmutseydi Mahallesi'nde defnedilecek.
ALANYASPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Aytemiz Alanyaspor taraftarı olan Burak Çınar'ın ölümü sonrası kulüp bir başsağlığı mesajı yayımladı. Kulüpten genç sürücüyle ilgili yapılan paylaşımda, "Genç taraftarımız Burak Çınar'ın geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.
'BAŞIMIZ SAĞ OLSUN'
Alanyaspor Şimşekler Grubu üyesi olan genç sürücüyle ilgili grup ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Grup Şimşekler üyesi, kardeşimiz, canımız, ciğerimiz, her şeyimiz Burak Çınar'ı kaybettik. Hastanede otopsi sonucu defin tarihi belli olacaktır. Başımız sağ olsun" notunu düştü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2021-05-30 15:46:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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