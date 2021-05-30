Alanya Belediyesi hizmet binası inşaatında çalışmalar hızlandı

Alanya Belediyesi yeni hizmet binasında inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ekibiyle birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Alanya Belediyesi yeni hizmet binasında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şantiye sahasını ziyaret ederek binanın son halini yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Yücel’e icracı müdürlüklerden sorumlu Başkan Yardımcısı Özgür Karamut, Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş, Kentsel Tasarım Müdürü Sibel Ademoğlu, teknik ekibi ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

“Tüm olumsuzluklar geride kaldı”

Projenin geldiği son aşama hakkında bilgiler veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, döviz kurunun yükselmesi, pandeminin etkisi ve yüklenici firmaya kayyum atanması süreci gibi nedenlerle aksamalar yaşansa da projenin planlanan süre içerisinde tamamlanacağını söyledi. 20192020 yılında dövizdeki fiyat artışlarından ve yüklenici firma sahibinin hayatını kaybetmesinden doğan sorunların çalışmaları sekteye uğrattığını belirten Başkan Yücel, “Firmaya kayyum atanmasından dolayı hedeflediğimiz süreçte binamızı tamamlayamamıştık. Kayyumun ardından toparlanan yüklenici firma hızlı bir şekilde çalışmalarını gerçekleştiriyor” dedi.

“İnşaat çalışmaları hızla devam ediyor”

Belediye Hizmet Binasının çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Yücel, “Artık belediye hizmet binası inşaatı ile ilgili çalışmalarımız ivme kazandı. Sağlıklı bir şekilde adım adım inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Kaba inşaatı tamamlanan belediye hizmet binamızda sona doğru yaklaşıyoruz. Hız kazanan çalışmaları daha da hızlandırarak belirlenen süre içinde belediye hizmet binamızı tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Bölgesel konumuyla yeni belediye hizmet binamızda tüm halkımıza en iyi şekilde hizmet vereceğiz” diye konuştu

“Belediye binası tamamlandıktan sonra meydan projemizi hayata geçireceğiz”

Kaba inşaatı tamamlanan belediye binasında zayıf akım, elektrik tesisatlarının döşenmesi ile fayans ve dış cephe çalışmalarının başladığını ifade eden Başkan Yücel, şunları söyledi: “Belediye binamızı süre uzatımıyla yeniden belirlenen zaman dilimi içerisinde Alanya halkının hizmetine sunacağız. Çünkü hayata geçirmeyi planladığımız Kent Meydanı Projesi’nin de gerçekleşmesi buraya bağlı. Bir an evvel burayı tamamlayıp taşınma işlemlerini gerçekleştireceğiz. Hemen ardından da Meydan Projemizi hayata geçirmek için kolları sıvayacağız. Her zaman söylediğimiz gibi şehirler, kentler meydanlarıyla anılır o yüzden Alanya için bu proje çok önemli. Yüklenici firmamıza hak edişlerini de verdik, hızlandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah belirlediğimiz tarihte sonuçlandırıp Meydan Projemize başlayacağız.”

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