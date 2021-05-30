Jandarma’dan Hint Keneviri baskını

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Antalya'da bir eve yapılan baskında 8 adet hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Korkuteli ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bozova Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yeşilyayla Mahallesinde bir evde hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Eve düzenlenen operasyonda boyları 14 ve 54 santim arasında değişen 8 adet hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler Mehmet B. ile Fatih B., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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