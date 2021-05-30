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Şenol Güneş'in Londra hedefi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş: "İstanbul da güzel, Londra’yı seviyoruz inşallah orada oluruz, bizim hedefimizde o var" "Merdivenin ilk basamağı İtalya ile başlıyor, inşallah bunları aşar ve orada oluruz" "Gine maçında, orta sahadaki oyuncuları değiştireceğim, forvette 2 oyuncu değişikliği düşünüyorum"

İHA

Şenol Güneş'in Londra hedefi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş: "İstanbul da güzel, Londra’yı seviyoruz inşallah orada oluruz, bizim hedefimizde o var" "Merdivenin ilk basamağı İtalya ile başlıyor, inşallah bunları aşar ve orada oluruz" "Gine maçında, orta sahadaki oyuncuları değiştireceğim, forvette 2 oyuncu değişikliği düşünüyorum"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, hedefleri hakkında yaptığı açıklamada, "Londra’yı herkes seviyor. İstanbul da güzel, Londra’yı seviyoruz inşallah orada oluruz, bizim hedefimizde o var. Çıktığımız yolda merdivenin ilk basamağı İtalya ile başlıyor. İnşallah bunları aşar ve orada oluruz" dedi.
Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde kampta bulunan A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Şenol Güneş, yarın Antalya Stadyumu’nda Gine ile oynanacak hazırlık maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. İki haftalık kampın son günlerini yaşadıklarını dile getiren Güneş, 1 Haziran’da kampın sonlanacağını ve 2 Haziran’da Antalya’dan ayrılacaklarını söyledi. İki haftanın hızlı bir şekilde geçtiğini anımsatan Güneş, yoğun olduklarını dinlenmeyi ve çalışmayı birlikte yaptıklarını kaydetti.
Son dönemde fazla yükleme yaptıklarını ve dün yapılan üst seviyedeki yüklemeyle yorgunluğun olmasının doğal olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Almanya kampı da böyle olacak. Kamp yerimiz çok güzel iyi çalışıyoruz. Neler yaptık oyunumuzu gözden geçirdik. Geçmiş maçlardaki hatalarımız var. Neler yapabileceğimizi konuştuk. Rakiplerin analizlerini vermiştik, üç rakibe kısa bir değindik. Almanya kampında İtalya, Azerbaycan’da Galler ve İsviçre’yi ayrı ayrı işleyeceğiz. Bu arada kadromuzu oluşturacağız. 4 oyuncumuz aramızdan ayrılacak. Üzüntü verici ve zor bir karar olacak. 26 kişilik kadroyla beraber olacağız. Hedefimiz FairPlay içinde, güzel oyunla iyi skorlar alabilmek. Keyifli bir futbol oynayıp, akıcı futbol oynayıp bunu izleyenlerinde keyif alacağı hale getirdiğimizde doğru işler yaptığımızı düşünüyorum. Geçmişimizle gurur duyuyoruz. Başlangıçtan bugüne kadar oyuncularımız çok iyi mesafe aldılar. Ülkemizi iyi temsil ediyorlar. Eksiklikleri de görüp daha iyi oyuncular olmalılar. Bugünü iyi değerlendirmeliyiz. Avrupa Şampiyonası’nda ev sahibi ile ilk maçımızı yapacağız. Arkasından iki maç daha oynayıp gruptan çıkmak için olağanüstü gayretli olacağız" ifadelerini kullandı.

"Orta sahayı değiştireceğim"
Yarınlar içinde geleceği yazmak içinde iyi bir oyuncu grubuna sahip olduğuna değinen Şenol Güneş, "Bütün bunlar geçmişle, gelecek arasında olan hadiseler. Biz bugün bir idman daha yapacağız. Takım kadrosunu yarın için hazırlayacağız. Gine, benim oyuncu olarak birlikte olduğum Yattara’nın takımı. Sempatik bir takım. Bireysel teknik oyuncuları olan bir takım. Fizik güçleri var ama teknikleri daha fazla. FIFA sıralamasında 72. sıradalar. İyi oyuncular çıkarıyorlar. Daha çok Fransa Lig’inde oynuyorlar. Zor maç olacağını düşünüyorum. Topu bıraktığınız zaman iyi oynayan takım, yarın itibariyle baskıyı deneyeceğiz. Orta sahada tüm oyuncuları değiştireceğim, yeni bir orta saha ile oynayacağız. Forvette 2 oyuncu değişikliği kesin düşünüyorum. Bazı oyuncuları yine oynatmayacağım, onları riske etmeyeceğim. İdman olarak hazırlamak istiyorum. Yarından itibaren bir kadro ortaya çıkacak. Şu ana kadar her şey güzel gidiyor, sakatlığımız olmadı. Enes’in hafif darbesi vardı ama idmana çıkacak. Onlar bir tatil havası da yaşadı. Tatilde çaktırmadan idman yapmaya çalıştık. Bugün fark ettiler ki burada idman da yapıyorlarmış. Güzel oldu inşallah bu olumluluk huzur ve mutluluk sahadaki acı çekmeyle daha büyük mutluluklar getirecektir. Sahada biraz acı çekmek gerekiyor. Çok güçlü bir rakip, çabuk teknik, hızlı oynayabilen bir takımla oynayacağız İtalya, maç kaybetmeyen bir takım formda. Yarın da Gine maçını kazanmak istiyoruz. İyi oyun iyi sonuç" diye konuştu.

"Hep farklı gerideydik inşallah şimdi farklı önde oluruz"
Azerbaycan'ı yenerek 98 yıllık tarihinde ilk kez galibiyet sayısında mağlubiyet sayısının önüne geçtiğini belirten Güneş, şöyle devam etti:
"Oyuncu arkadaşların havası da iyi. Tatil havası yaşadılar ama tatilde çaktırmadan idman yapmaya çalıştık. Bugün fark ettiler 'idman yapıyormuşuz' dediler. Bu huzur mutluluk sahadaki acı çekmeyle daha büyük mutluluk getirir. Sahada acı çekmek gerekiyor. Çabuk, teknik, hızlı oynayan takımla oynayacağız. Maç kaybetmeyen, formda İtalya ile oynayacağız. Önemsiyoruz o maçı. Tarihe geçmişe baktığımız zaman, ben bunu eskiden yapmazdım yaşlanınca yapıyorum, sanırım. 224 tane galibiyetimiz vardı, 225 oldu. 226, 227 hep böyle artılara geçer, ileride de fark olur. Hep farklı gerideydik inşallah şimdi farklı önde oluruz. Kazanmak da gerekir."

"İtalya'nın provası"
İtalya maçının provasının Gine karşısında yapacaklarına değinen başarılı teknik adam, "İtalya maçının provası kısmen olur. İtalya savunmadan pas yaparak çıkıyor, iyi baskı olduğunda çıkamıyor bazen. Ama çıkarsa da çok etkili çıkıyor. 3. mü, 2. bölgede mi yapacağız baskıyı, onu göreceğiz. Tüm baskıları çalışmamız gerekiyor. Oyuncularımız da kendi oyunlarına şaşırmalılar. Öyle iyi oynamalılar. Letonya maçında rakibin oynamasına izin verince 3 gol yedik. Manchester City'i daha iyi görüyoruz ama son 15 dakika oyun kuramadılar. Bundan sonra sahayı yaşayacağız. Akıllarda tabii ki maç var ama oyuncu motive olmazsa sahaya performans yansıtması zor olur" dedi.

"Londra'da olmak istiyoruz"
Basın mensuplarının Gine Teknik Direktörü Didier Six'in, 'Yarın potansiyel Avrupa şampiyonu ile oynayacağız' cevabını nasıl buluyorsunuz?' sorusuna Şenol Güneş, "Londra’yı herkes seviyor. İstanbul da güzel, Londra’yı seviyoruz inşallah orada oluruz, bizim hedefimizde o var. Çıktığımız yolda merdivenin ilk basamağı İtalya ile başlıyor. İnşallah bunları aşar ve orada oluruz. Sadece işimizi yapmak istiyoruz. Her takım için şans var. Biz şu anda övgülere, yergilere değil çalışmaya bakıyoruz. Güzel futbolu önemsiyoruz. 'Türkiye de iyi futbol oynanıyor' gözlerin bize çevrilmesini gelecek neslin önünün açılmasını istiyorum. Gelecek olan nesillerin önünün açılmasını istiyorum, asıl hedefim bu. Geleceği yazmak böyle bir şey. Bugünkü oynayan oyuncular 510 sene sonra gidecektir. Bunlar öncü akıncı yani. İnşallah başarılı oluruz" diye cevap verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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