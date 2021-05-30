Şenol Güneş: Geleceği yazmak için iyi bir grup



Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA)A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi ile ilk maçımızı yapacağız. Sonrasında 2 maçla gruptan çıkmaya oynayacağız. Yarınlar için, geleceği yazmak için iyi bir grup olduğunu düşünüyorum" dedi.

A Milli Takım, UEFA EURO 2020 öncesinde Antalya kampında ikinci hazırlık maçını yarın saat 20:00'de Gine ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın oynanacak mücadele öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İki haftalık Antalya kampının son günlerini yaşadıklarına değinen Güneş, "Geçmiş oyunlardan hatalarımızı gözden geçirdik. Neler yapabileceğimizi konuştuk. Rakiplerin analizini vermiştik. Üç rakibimize kısa kısa değindik. Almanya kampında İtalya'yı genel olarak konuşacağız. Kadromuzu oluşturacağız, 4 oyuncu aramızdan ayrılacak. Üzüntü verici ve zor karar olacak. 26 oyuncuyla birlikte olacağız. Güzel oyunla iyi skor alabilmek hedefimiz" diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası elemelerinde güzel sonuçlar aldıklarına değinen Güneş, şunları söyledi:

"Keyifli, akıcı futbol oynayıp izleyenlerin de keyif alacağı hale getirdiğimizde doğru işler yaptığımızı düşünüyoruz. Sportif başarının da geleceğini biliyoruz. Geçmişimizle gurur duyuyoruz. Bütün futbolcularımız da gurur duyabilir. Milli takıma geldiler, ülkeyi iyi temsil ediyorlar. Yeterli olmaması gerektiğini düşünüyorum. Eksikleri görüp daha iyi oyuncu olmaları gerekiyor. Bunun için uğraşacağız."

"BAZI OYUNCULARI RİSKE ETMEK İSTEMİYORUM"

Şampiyonadaki gruptaki ilk karşılaşmada oynayacakları İtalya maçını ve yarın Gine ile karşılaşacakları hazırlık maçını değerlendiren Güneş, şöyle konuştu:

"Avrupa şampiyonasında ev sahibi ile ilk maçımızı yapacağız. Sonrasında 2 maçla gruptan çıkmaya oynayacağız. Yarınlar için, geleceği yazmak için iyi bir grup olduğunu düşünüyorum. Bunlar geçmişle gelecek arasında olacak hadiseler. Biz bugün, yarın için takım kadrosu hazırlayacağız. Yarın Gine ile maç yapacağız. Yattara'nın takımı. Sempatik takım, bireysel oyuncuları, teknik özelliği daha fazla takım. FIFA sıralamasında 72'nci sırada. İyi oyuncuları var. İyi oyuncular çıkarabiliyorlar. Fransa liglerinde oynuyorlar. Zor maç olacağını düşünüyorum. Baskıyı deneyeceğiz. Yeni bir orta saha ile oynayacağım. Fransa maçındaki orta saha bakalım ne yapacak. Forvette değişiklik düşünüyorum. Bazı oyuncuları riske etmek istemiyorum. Yarınki maçtan sonra kadro ortaya çıkacak hep beraber göreceğiz."

"SAHADA ACI ÇEKMEK GEREKİYOR"

A Milli Takım'ın, Azerbaycan'ı yenerek 98 yıllık tarihinde ilk kez galibiyet sayısında mağlubiyet sayısının önüne geçtiğini hatırlatan Güneş, şunları söyledi:

"Oyuncu arkadaşların havası da iyi. Tatil havası yaşadılar ama tatilde çaktırmadan idman yapmaya çalıştık. Bugün fark ettiler 'idman yapıyormuşuz' dediler. Bu huzur mutluluk sahadaki acı çekmeyle daha büyük mutluluk getirir. Sahada acı çekmek gerekiyor. Çabuk teknik hızlı oynayan takımla oynayacağız. Maç kaybetmeyen, formda İtalya ile oynayacağız. Önemsiyoruz o maçı. Tarihe geçmişe baktığımız zaman, ben bunu eskiden yapmazdım yaşlanınca yapıyorum, sanırım. 224 galibiyetimiz vardı, 225 oldu. 226, 227 hep böyle artılara geçer, ileride de fark olur. Hep farklı gerideydik inşallah şimdi farklı önde oluruz. Kazanmak da gerekir."

"'BUNLAR İYİ TAKIM TÜRKİYE DE İYİ FUTBOL OYNANIYOR´ DESİNLER"

Gazetecilerin, Gine Milli Takım Teknik Direktörü Didier Six'in, 'Yarın akşam potansiyel Avrupa şampiyonu ile oynayacağız' sözlerini hatırlatması üzerine Şenol Güneş, şöyle konuştu:

"Biz Londra'yı da, İstanbul'u da seviyoruz. Çıktığımız yolda merdivenin ilk basamağı İtalya ile başlıyor. Geleceği yaşayıp da onun kaygısını ya da mutluluğunu şimdi yaşamak istemiyorum. Bugün hazırlık dönemi, sonra Almanya sonrasında Galler, İsviçre maçı. Sonrasında ilk 16, yarı final, çeyrek final. Her takım için bu şans var. Onlara da başarı diliyorum. Biz övgülere, yergilere değil çalışmaya bakıyoruz. `Bunlar iyi takım Türkiye de iyi futbol oynanıyor´ desinler, gözleri bize çevrilsin gelecek nesillerin önü açılsın. Benim istediğim bu. Gelecek nesillerin önünü açacak, bunlardır."

GİNE MAÇININ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Toplantının ardından teknik direktör Şenol Güneş, futbolcularına antrenmanda, Gine maçının taktik provasını yaptırdı. Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda Şenol Güneş, futbolcularıyla kısa görüşmeler gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ikinci bölümünde ay yıldızlılar, taktik çalışması yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şenol Güneş'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2021-05-30 20:08:28



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