Şenol Güneş: Geleceği yazmak için iyi bir grup

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şenol Güneş: Geleceği yazmak için iyi bir grup

DHA

Şenol Güneş: Geleceği yazmak için iyi bir grup


Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA)A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi ile ilk maçımızı yapacağız. Sonrasında 2 maçla gruptan çıkmaya oynayacağız. Yarınlar için, geleceği yazmak için iyi bir grup olduğunu düşünüyorum" dedi.
A Milli Takım, UEFA EURO 2020 öncesinde Antalya kampında ikinci hazırlık maçını yarın saat 20:00'de Gine ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın oynanacak mücadele öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 
İki haftalık Antalya kampının son günlerini yaşadıklarına değinen Güneş, "Geçmiş oyunlardan hatalarımızı gözden geçirdik. Neler yapabileceğimizi konuştuk. Rakiplerin analizini vermiştik. Üç rakibimize kısa kısa değindik. Almanya kampında İtalya'yı genel olarak konuşacağız. Kadromuzu oluşturacağız, 4 oyuncu aramızdan ayrılacak. Üzüntü verici ve zor karar olacak. 26 oyuncuyla birlikte olacağız. Güzel oyunla iyi skor alabilmek hedefimiz" diye konuştu.
Avrupa Şampiyonası elemelerinde güzel sonuçlar aldıklarına değinen Güneş, şunları söyledi:
"Keyifli, akıcı futbol oynayıp izleyenlerin de keyif alacağı hale getirdiğimizde doğru işler yaptığımızı düşünüyoruz. Sportif başarının da geleceğini biliyoruz. Geçmişimizle gurur duyuyoruz. Bütün futbolcularımız da gurur duyabilir. Milli takıma geldiler, ülkeyi iyi temsil ediyorlar. Yeterli olmaması gerektiğini düşünüyorum. Eksikleri görüp daha iyi oyuncu olmaları gerekiyor. Bunun için uğraşacağız."
"BAZI OYUNCULARI RİSKE ETMEK İSTEMİYORUM"
Şampiyonadaki gruptaki ilk karşılaşmada oynayacakları İtalya maçını ve yarın Gine ile karşılaşacakları hazırlık maçını değerlendiren Güneş, şöyle konuştu:
"Avrupa şampiyonasında ev sahibi ile ilk maçımızı yapacağız. Sonrasında 2 maçla gruptan çıkmaya oynayacağız. Yarınlar için, geleceği yazmak için iyi bir grup olduğunu düşünüyorum. Bunlar geçmişle gelecek arasında olacak hadiseler. Biz bugün, yarın için takım kadrosu hazırlayacağız. Yarın Gine ile maç yapacağız. Yattara'nın takımı. Sempatik takım, bireysel oyuncuları, teknik özelliği daha fazla takım. FIFA sıralamasında 72'nci sırada. İyi oyuncuları var. İyi oyuncular çıkarabiliyorlar. Fransa liglerinde oynuyorlar. Zor maç olacağını düşünüyorum. Baskıyı deneyeceğiz. Yeni bir orta saha ile oynayacağım. Fransa maçındaki orta saha bakalım ne yapacak. Forvette değişiklik düşünüyorum. Bazı oyuncuları riske etmek istemiyorum. Yarınki maçtan sonra kadro ortaya çıkacak hep beraber göreceğiz."
"SAHADA ACI ÇEKMEK GEREKİYOR"
A Milli Takım'ın, Azerbaycan'ı yenerek 98 yıllık tarihinde ilk kez galibiyet sayısında mağlubiyet sayısının önüne geçtiğini hatırlatan Güneş, şunları söyledi:
"Oyuncu arkadaşların havası da iyi. Tatil havası yaşadılar ama tatilde çaktırmadan idman yapmaya çalıştık. Bugün fark ettiler 'idman yapıyormuşuz' dediler. Bu huzur mutluluk sahadaki acı çekmeyle daha büyük mutluluk getirir. Sahada acı çekmek gerekiyor. Çabuk teknik hızlı oynayan takımla oynayacağız. Maç kaybetmeyen, formda İtalya ile oynayacağız. Önemsiyoruz o maçı. Tarihe geçmişe baktığımız zaman, ben bunu eskiden yapmazdım yaşlanınca yapıyorum, sanırım. 224 galibiyetimiz vardı, 225 oldu. 226, 227 hep böyle artılara geçer, ileride de fark olur. Hep farklı gerideydik inşallah şimdi farklı önde oluruz. Kazanmak da gerekir."
"'BUNLAR İYİ TAKIM TÜRKİYE DE İYİ FUTBOL OYNANIYOR´ DESİNLER"
Gazetecilerin, Gine Milli Takım Teknik Direktörü Didier Six'in, 'Yarın akşam potansiyel Avrupa şampiyonu ile oynayacağız' sözlerini hatırlatması üzerine Şenol Güneş, şöyle konuştu:
"Biz Londra'yı da, İstanbul'u da seviyoruz. Çıktığımız yolda merdivenin ilk basamağı İtalya ile başlıyor. Geleceği yaşayıp da onun kaygısını ya da mutluluğunu şimdi yaşamak istemiyorum. Bugün hazırlık dönemi, sonra Almanya sonrasında Galler, İsviçre maçı. Sonrasında ilk 16, yarı final, çeyrek final. Her takım için bu şans var. Onlara da başarı diliyorum. Biz övgülere, yergilere değil çalışmaya bakıyoruz. `Bunlar iyi takım Türkiye de iyi futbol oynanıyor´ desinler, gözleri bize çevrilsin gelecek nesillerin önü açılsın. Benim istediğim bu. Gelecek nesillerin önünü açacak, bunlardır."
GİNE MAÇININ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI
Toplantının ardından teknik direktör Şenol Güneş, futbolcularına antrenmanda, Gine maçının taktik provasını yaptırdı. Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda Şenol Güneş, futbolcularıyla kısa görüşmeler gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ikinci bölümünde ay yıldızlılar, taktik çalışması yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Şenol Güneş'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2021-05-30 20:08:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

A Milli Futbol Takımı çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER A Milli Futbol Takımı çalışmalarını sürdürüyor
Şenol Güneş'in Londra hedefi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş: "İstanbul da güzel, Londra’yı seviyoruz inşallah orada oluruz, bizim hedefimizde o var" "Merdivenin ilk basamağı İtalya ile başlıyor, inşallah bunları aşar ve orada oluruz" "Gine maçında, orta sahadaki oyuncuları değiştireceğim, forvette 2 oyuncu değişikliği düşünüyorum"
YEREL HABERLER Şenol Güneş'in Londra hedefi A Milli Futbol Takımı ...
İrfan Can Kahveci: "Avrupa Şampiyonası'nda gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"
YEREL HABERLER İrfan Can Kahveci: "Avrupa Şampiyonası'nda ...
Antalya'da kayıp kampçı aranıyor
YEREL HABERLER Antalya'da kayıp kampçı aranıyor
Jandarma’dan Hint Keneviri baskını
YEREL HABERLER Jandarma’dan Hint Keneviri baskını
129 aday ehliyet için ter döktü
YEREL HABERLER 129 aday ehliyet için ter döktü
İrfan Can Kahveci: Takımımız çok güçlü, her takımı yenebilecek kapasitede
YEREL HABERLER İrfan Can Kahveci: Takımımız çok güçlü, her takımı ...
Antalya 07, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde
YEREL HABERLER Antalya 07, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde
Ailesine yardım için geldi, traktörün altında kaldı 7 yaşındaki kız çocuğu kardeşiyle yolda yürürken, traktörün çarpması sonucu hayatını kaybetti Kız çocuğunun Elmalı ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan ailesine yardım etmek için 2 gün önce geldiği öğrenildi
YEREL HABERLER Ailesine yardım için geldi, traktörün altında kaldı 7 ...
Alanya Belediyesi hizmet binası inşaatında çalışmalar hızlandı
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi hizmet binası inşaatında çalışmalar ...
Ticari taksi şoförünün duba ile karşılık verdiği kurşunlardan biri manava isabet etti
YEREL HABERLER Ticari taksi şoförünün duba ile karşılık verdiği ...
Yavru kediyi, kedi sesi dinleterek kurtardılar
YEREL HABERLER Yavru kediyi, kedi sesi dinleterek kurtardılar
Motosikletiyle kaza yapan Alanyaspor taraftarı Burak, öldü
YEREL HABERLER Motosikletiyle kaza yapan Alanyaspor taraftarı Burak, ...
Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye finali sona erdi
YEREL HABERLER Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye finali ...
Alanya Galip Dere Plajı’nda yeni sezon hazırlıkları
YEREL HABERLER Alanya Galip Dere Plajı’nda yeni sezon hazırlıkları
Yürüyüş yaparken köpeklerin saldırısına uğrayan Endonezyalı kadın ağır yaralandı Hastanesine sevk edilen kadına kuduz aşısı yapıldı. yaralarına pansuman yapılan kadına dikiş atıldı. Endonezyalı kadın dehşet anlarını anlattı: “5-6 köpek birden üzerime saldırdı”
YEREL HABERLER Yürüyüş yaparken köpeklerin saldırısına uğrayan ...
Sulama tankerine çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti Gencin ölümü Alanyaspor camiasını yasa boğdu
YEREL HABERLER Sulama tankerine çarpan motosikletli genç hayatını ...
Likya yoluna yürüyeceğini belirten şahıstan 5 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Likya yoluna yürüyeceğini belirten şahıstan 5 gündür ...
Go-kart aracına bisiklet gidonu ve tekeri takıp trafiğe çıktı Antalya caddelerinde tur attı, görenler şaşkına döndü
YEREL HABERLER Go-kart aracına bisiklet gidonu ve tekeri takıp ...
Taksiciye tabancalı saldırı kamerada
YEREL HABERLER Taksiciye tabancalı saldırı kamerada
20 yıldır 112'de görevli doktor, kanserden hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 20 yıldır 112'de görevli doktor, kanserden hayatını ...
Didier Six: Yarın 2020 Avrupa Şampiyonu'na karşı oynamış olabiliriz
YEREL HABERLER Didier Six: Yarın 2020 Avrupa Şampiyonu'na karşı ...
Kısıtlamada sahildekilere pasaport kontrolü
YEREL HABERLER Kısıtlamada sahildekilere pasaport kontrolü
Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'Gençliğim çürüsün istemiyorum' dedi
YEREL HABERLER Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'Gençliğim çürüsün ...