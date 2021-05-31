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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da kuraklığa dayanıklı çim üretildi

DHA

Antalya'da kuraklığa dayanıklı çim üretildi


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)YAZ mevsiminde sıcaklığın 40 dereceleri gördüğü Antalya'da park, bahçe ve refüjlerinde kullanılan çimler, kuraklığa dayanıklı hale getirildi. 10 kişilik ekip tarafından 1 yılda yetiştirilen 1 milyon fide çim sayesinde su ve elektrikten yüzde 50, bakım ve ilaç masraflarından yüzde 30 tasarruf edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ilçesindeki 6 dönümlük serada kentin park ve refüjlerini süsleyen bitkileri kendi bünyesinde üretiyor. Renk renk çiçeklerin yanı sıra çim de üreten belediye, tüm dünyanın en büyük sorunu olan kuraklık üzerine çalışıyor. Bitkilerin daha az su ihtiyacının olması için Ar-Ge çalışmaları yapan ve az su tüketen bitkileri tercih eden belediye, en çok kullanılan bitki türü olan çimi ise kuraklığa dayanıklı hale getirdi.
10 KİŞİ 1 MİLYON DAL ÇİM ÜRETTİ
Serada 1 milyon dal çimi 1 yılda üretip, kentin dört bir yanına yerleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi, su, elektrik, ilaç, bakım masraflarının azalması sayesinde 1 yıl içinde harcama kalemlerinden büyük ölçüde tasarruf etti. Su ve elektrikten yüzde 50, diğer kalemlerden ise yüzde 30 oranında tasarruf eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, kuraklığa dayanıklı çim üretimini sürdürüyor.
'HEM SUDAN HEM ELEKTRİKTEN TASARRUF SAĞLADIK'
Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Dr. Çiğdem Hacıoğlu, 1 çim fidesinin 75 kuruş olduğunu, 1 milyon adette 750 bin TL tasarruf sağladıklarını, 10 kişilik ekibin 1 yıl içinde büyük iş başardığını söyledi. Belediyenin kaynaklarını korumak ve daha faydalı işlere harcamak adına kendi bünyelerinde ellerinden geleni yaptıklarını belirten Dr. Hacıoğlu, "Birçok çeşit bitki üretiyoruz. Belediyemize ait park ve bahçeler ile refüjleri bu bitkilerimizle süslüyoruz. Suya ihtiyaç duyuluyor ama bu çimler kuraklığa dayanıklı olduğu için daha az su tüketiyor. Bu şekilde hem sudan hem de suyu elde ettiğimiz sondaj kuyularında kullandığımız elektrikten yüzde 50 tasarruf sağladık. Bakım, ilaçlama ve gübre maliyetlerinden ise yüzde 30 oranında tasarruf sağladık" diye konuştu.
Dr. Hacıoğlu, farklı projelerinin de olduğunu ve belediye kaynaklarının daha faydalı kullanılması konusunda örnek olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2021-05-31 10:25:36

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