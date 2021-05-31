(ÖZEL) Polisten telefonunu isteyip ‘amirimi, dayımı arayacağım’ dedi, olay yerine gelen babasından bile destek göremedi Kısıtlamada polisten kaçıp kovalamaca sonucu yakalanan gençlere 10 bin TL idari para cezası uygulandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Polisten telefonunu isteyip ‘amirimi, dayımı arayacağım’ dedi, olay yerine gelen babasından bile destek göremedi Kısıtlamada polisten kaçıp kovalamaca sonucu yakalanan gençlere 10 bin TL idari para cezası uygulandı

İHA

(ÖZEL) Polisten telefonunu isteyip ‘amirimi, dayımı arayacağım’ dedi, olay yerine gelen babasından bile destek göremedi Kısıtlamada polisten kaçıp kovalamaca sonucu yakalanan gençlere 10 bin TL idari para cezası uygulandı

Antalya’da polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı, 3 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan gençlerden biri, polislerden telefonunu isteyerek, “Amirlerimi, dayılarımı arayacağım” dedi. Şahsın olay yerine gelen babası ise oğluna, “Terbiyesizlik yapma” diyerek tepki gösterdi.
Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Tonguç Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, motosikletle seyir halinde giderken polisin dur ihtarına uymayan Okan Y. (24) ve Samet P. (21), yaklaşık 3 kilometre boyunca polisten kaçtı. 2569 sokak üzerinde motoru bırakan Okan Y., bir apartmanın altına saklanırken, Samet P., yaya olarak kaçmaya devam etti. Polis kısa süre içerisinde ikiliyi yakaladı. Olay yerine takviye polis ekipleri
sevk edildi. Okan Y., olayı görüntüleyen gazetecilere önce gülerek tepkiler verdi, çekime devam edildiğini görünce de “Taşkınlık çıkartırım” diyerek gazetecileri tehdit etti. Polis, maskeleri olmayan şüphelilere maske verdi.

Babasından da destek alamadı
Okan Y. bu arada polislerden telefonunu isteyerek, “Amirlerimi arayacağım, amcalarımı arayacağım, dayılarımı arayacağım” dedi. Olayı öğrenip gelen babasına dönen Okan Y.'nin ”Kameraya çekiyorlar bizi böyle, antin kuntin işler yapıyorlar” dedi. Babası da Okan Y.'ye "Çektirinceye kadar uğraştırırsan böyle olur” diyerek tepki verince Okan Y., babasından da beklediği desteği alamadı. Polis ekipleri, Okan Y. ve Samet P.'ye polisin dur ihtarına uymama, maske takmama, sokağa çıkma yasağı ihlali gibi birçok suçtan 10 bin TL’nin üzerinde idari para cezası uygulandı. Öte yandan, Okan Y.'nin motoru da bağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da kuraklığa dayanıklı çim üretildi
YEREL HABERLER Antalya'da kuraklığa dayanıklı çim üretildi
Serdar Noorzad: “Petrol fiyatları pandemi öncesi dönemden çok daha iyi durumda ”
YEREL HABERLER Serdar Noorzad: “Petrol fiyatları pandemi öncesi ...
Gine Milli Takımı'nda, Türkiye maçının hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Gine Milli Takımı'nda, Türkiye maçının hazırlıkları ...
Şenol Güneş: Geleceği yazmak için iyi bir grup
YEREL HABERLER Şenol Güneş: Geleceği yazmak için iyi bir grup
Burak Yılmaz korona virüs aşısı oldu
YEREL HABERLER Burak Yılmaz korona virüs aşısı oldu
A Milli Futbol Takımı çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER A Milli Futbol Takımı çalışmalarını sürdürüyor
Şenol Güneş'in Londra hedefi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş: "İstanbul da güzel, Londra’yı seviyoruz inşallah orada oluruz, bizim hedefimizde o var" "Merdivenin ilk basamağı İtalya ile başlıyor, inşallah bunları aşar ve orada oluruz" "Gine maçında, orta sahadaki oyuncuları değiştireceğim, forvette 2 oyuncu değişikliği düşünüyorum"
YEREL HABERLER Şenol Güneş'in Londra hedefi A Milli Futbol Takımı ...
İrfan Can Kahveci: "Avrupa Şampiyonası'nda gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"
YEREL HABERLER İrfan Can Kahveci: "Avrupa Şampiyonası'nda ...
Antalya'da kayıp kampçı aranıyor
YEREL HABERLER Antalya'da kayıp kampçı aranıyor
Jandarma’dan Hint Keneviri baskını
YEREL HABERLER Jandarma’dan Hint Keneviri baskını
129 aday ehliyet için ter döktü
YEREL HABERLER 129 aday ehliyet için ter döktü
İrfan Can Kahveci: Takımımız çok güçlü, her takımı yenebilecek kapasitede
YEREL HABERLER İrfan Can Kahveci: Takımımız çok güçlü, her takımı ...
Antalya 07, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde
YEREL HABERLER Antalya 07, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde
Ailesine yardım için geldi, traktörün altında kaldı 7 yaşındaki kız çocuğu kardeşiyle yolda yürürken, traktörün çarpması sonucu hayatını kaybetti Kız çocuğunun Elmalı ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan ailesine yardım etmek için 2 gün önce geldiği öğrenildi
YEREL HABERLER Ailesine yardım için geldi, traktörün altında kaldı 7 ...
Alanya Belediyesi hizmet binası inşaatında çalışmalar hızlandı
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi hizmet binası inşaatında çalışmalar ...
Ticari taksi şoförünün duba ile karşılık verdiği kurşunlardan biri manava isabet etti
YEREL HABERLER Ticari taksi şoförünün duba ile karşılık verdiği ...
Yavru kediyi, kedi sesi dinleterek kurtardılar
YEREL HABERLER Yavru kediyi, kedi sesi dinleterek kurtardılar
Motosikletiyle kaza yapan Alanyaspor taraftarı Burak, öldü
YEREL HABERLER Motosikletiyle kaza yapan Alanyaspor taraftarı Burak, ...
Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye finali sona erdi
YEREL HABERLER Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye finali ...
Alanya Galip Dere Plajı’nda yeni sezon hazırlıkları
YEREL HABERLER Alanya Galip Dere Plajı’nda yeni sezon hazırlıkları
Yürüyüş yaparken köpeklerin saldırısına uğrayan Endonezyalı kadın ağır yaralandı Hastanesine sevk edilen kadına kuduz aşısı yapıldı. yaralarına pansuman yapılan kadına dikiş atıldı. Endonezyalı kadın dehşet anlarını anlattı: “5-6 köpek birden üzerime saldırdı”
YEREL HABERLER Yürüyüş yaparken köpeklerin saldırısına uğrayan ...
Sulama tankerine çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti Gencin ölümü Alanyaspor camiasını yasa boğdu
YEREL HABERLER Sulama tankerine çarpan motosikletli genç hayatını ...
Likya yoluna yürüyeceğini belirten şahıstan 5 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Likya yoluna yürüyeceğini belirten şahıstan 5 gündür ...
Go-kart aracına bisiklet gidonu ve tekeri takıp trafiğe çıktı Antalya caddelerinde tur attı, görenler şaşkına döndü
YEREL HABERLER Go-kart aracına bisiklet gidonu ve tekeri takıp ...