(ÖZEL) Sessizliğe bürünen dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarası açılacağı günü bekliyor Taş ve kaya düşme tehlikesi sebebiyle 1,5 yıldır kapalı olan mağara sessizliğe büründü

Yağış ve mevsim geçişleri nedeniyle taş ve kaya düşme tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle 1,5 yıl önce ziyarete kapatılan dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin ise en uzun yeraltı gölü mağarası olan 2 bin 500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarası açılacağı günü bekliyor. Mağaraya gelen ziyaretçiler ise giriş kapısının kilitli olması nedeni ile geriye dönüyor.

Ürünlü Mahallesi Muhtarı Nutfullah Murat Yamansoy, bölgenin önemli gelir kaynaklarından biri olan saklı güzellik Altınbeşik Mağarasının bir an önce açılmasını istediklerini söyledi. Yamansoy, "Yolumuzda sıkıntı yok. Mağaraya giden yol Antalya Büyükşehir belediyesi tarafından 2019 yılında genişletildi. Asfaltı yapıldı. Yol kenarına mağaraya kadar olan bölüme güvenlik bariyerleri yapıldı. İnsanlar gelip mağarayı gezmek istiyor. Köyümüze kadar gelip mağaranın açık olup olmadığını soruyorlar" dedi.

Ormana ve Ürünlü köyü alternatif turizmin önde gelen yerlerden biri olduğunu belirten Yamansoy, şöyle devam etti:

"Ormana ve Ürünlü Mahallesi tarihi düğmeli evleri ile de meşhurdur. Buraya gelen yerli ve yabancı turistler Ormana ve Ürünlü köylerine önemli gelir bırakmaktadırlar. Tabi ki Altınbeşik mağarası bölge için çok önemlidir. Mağaraya ziyarete gelen insanlar köylülerimizden yöresel ürünlerde almaktadırlar. Köylülerimiz için de önemli bir geçim kapısıdır. Buranın bir an önce yeniden açılmasını istiyoruz. Ziyaretçiler pandemi kurallarına göre kabul edilsin.”



“Yılda 70 bin ziyaretçi geliyordu”

Altınbeşik Mağarasına açık olduğu dönemlerde yılda 70 bin ziyaretçinin geldiğini, kapalı olmasına rağmen halen günlük 100'ün üzerinde ziyaretçinin gelip kapalı olduğunu görünce döndüğünü anlatan muhtar Yamansoy, "Biz gelen ziyaretçilere kapalı diyoruz. Yetkililerimize ve devlet büyüklerimizin bir an önce buna çözüm bulmasını ve yeniden ziyarete açılacağı günü bekliyoruz” diye konuştu.



Altınbeşik mağarası hakkında

Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi sınırlarında bulunan Altınbeşik Mağarası, milyonlarca yıllık sürecin izlerini taşıyor. İbradı ilçesine 7, Ürünlü köyüne 4 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarası, içindeki sarkıt ve dikitler görülmeye değer bir doğa harikası.

Türkiye’nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası adını üst kısmında yer alan Altınbeşik Tepesi’nden alıyor.

Denizden 450 metre yükseklikte olan mağara 1966 yılında Türkiye speleoloji derneği kurucusu ve onursal başkanı Dr. Temuçin Aygen tarafından keşfedilip ,1994 yılında ise milli park olarak ilan edilmişti. Mağara son son 5 yılda Antalya turizminin en ilgi çekici merkezlerinden biri haline geldi.

Gezi botları ile mağaranın muhteşem doğa güzelliklerini keşfe çıkan ziyaretçileri, özellikle beyaz travertenler, sarkıtlar ve dikitler hayran bırakıyor.

Sadece 2019 yılında 69 bin kişi ziyaret ettiği doğa harikası mağara, günübirlik turlarla gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyordu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.