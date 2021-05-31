Orman yangınları en çok pazar ve öğleden sonra çıkıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orman yangınları en çok pazar ve öğleden sonra çıkıyor

DHA

Orman yangınları en çok pazar ve öğleden sonra çıkıyor


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Orman Bölge Müdürlüğü'nün araştırmasında, orman yangınlarının en çok pazar günleri ve 14.00-15.00 saatleri arasında çıktığı belirlendi. Yangınların çıkışındaki en büyük nedenin ise ihmal ve dikkatsizlik olduğu belirlendi.
Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, havanın ısınmasıyla orman yangını sezonunun da başladığını söyledi. Bu yıl, geçen yıllara göre yağışların az olması nedeniyle kuraklık tehdidinin de büyük ölçüde tehlike oluşturduğunu aktaran Vedat Dikici, ormanlar ve yakınında hiçbir şekilde ateş yakılmaması gerektiğini vurguladı. Dikici, son 10 yıldaki orman yangınları ve kaybedilen alan miktarı, 2020 yılındaki yangınlar, çıkış sebepleri, en çok yangın çıkan ay, gün ve saatler gibi orman yangınlarına ilişkin çarpıcı sonuçların ortaya konulduğu detaylı verileri de paylaştı. Dikici, özellikle yangın sezonu boyunca yangına yol açacak her türlü aktiviteden uzak durulması çağrısında bulundu.
ORMANLARIN YÜZDE 5'İ ANTALYA'DA
Türkiye'de toplam orman alanının 22 milyon 933 bin hektar olduğunu belirten Vedat Dikici, Antalya'nın 1 milyon 146 bin 62 hektar orman alanıyla ormanların yüzde 5'ine sahip ve ilk sırada olduğunu kaydetti. Dikici, Antalya'daki ormanların 654 bin 870 dekarının verimli, 491 bin 192 hektarının bozuk orman alanından oluştuğunu söyledi.
KİŞİ BAŞI ORMAN 5 BİN 300 METREKARE
Vedat Dikici, Antalya ormanlarının 71 milyon metreküp karbon tutumu ve yıllık 2 milyon 208 bin ton oksijen üretimi sağladığını kaydetti. Türkiye'de 2 bin 900 metrekare olan kişi başına düşen orman alanı ortalamasının, Antalya'da 5 bin 300 metrekare olduğunu belirten Dikici, Antalyalıların, Türkiye ortalamasının 1.85 katı orman alanına sahip olduğunu açıkladı.
2021 SEZONU HIZLI BAŞLADI
2021 yılında Antalya'daki yangın sayısının, geçen haftaki poyrazlı üç günde çıkan 22 yangınla birlikte 55 olduğunu açıklayan Dikici, yanan alan miktarının 150 dekar olduğunu söyledi.
SON 10 YILDAKİ YANGINLAR
Dikici, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün son 10 yıla yönelik araştırma sonuçlarını da açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre Antalya'da son 10 yılda çıkan orman yangınları ve yanan alan miktarları şöyle:
2011'de 152 yangın, 92 hektar. 2012'de 214 yangın, 653 hektar. 2013'te 321 yangın, 1312 hektar. 2014'te 169 yangın, 234 hektar. 2015'te 189 yangın, 197 hektar. 2016'da 281 yangın, 2 bin 159 hektar. 2017'de 273 yangın, 2 bin 750 hektar. 2018'de 244 yangın, 594 hektar. 2019'da 199 yangın, 235 hektar. 2020'de 260 yangın, 400 hektar.
YANGIN AYLARI
Son 10 yıldaki yangınların aylara göre oransal dağılımına bakıldığında en çok yangın yüzde 22 ile ağustos ayında yaşandı. Eylül yüzde 18, temmuz yüzde 16, ekim yüzde 12, haziran yüzde 10, ardından kasım ve mayıs olarak sıralandı. Bu yangınlarda aylara göre en çok alan kaybı yüzde 49 ile haziran ayında oldu. Haziran ayını ağustos, eylül, nisan, ekim ve temmuz takip etti.
YÜZDE 9'U ANTALYA'DA
Türkiye'de son 10 yılda yaşanan 26 bin 311 orman yangınının yüzde 9'una denk gelen 2 bin 304'ü Antalya'da gerçekleşti. Bu orman yangınlarında Türkiye'deki kayıp 88 bin 284 hektar olurken, bunun yüzde 10'unu oluşturan Antalya'daki yanan orman alanı 8 bin 595 hektar.
İHMAL İLK SIRADA
2020 yılı orman yangınlarının çıkış nedenlerine göre sayısal dağılımında ilk sırayı 44 yangınla ihmal-dikkatsizlik aldı. İkinci sırada 37 yangınla yıldırım, üçüncü sırada 21 yangınla kasıt geliyor. Dördüncü sırada 17 yangınla kaza sonucu çıkan yangınlar var. 141 yangının çıkış nedeni ise bilinmiyor.
EN ÇOK MANAVGAT VE SERİK
Antalya'da 2020 yılı yangınların orman işletme müdürlüklerine göre dağılımında 53 yangınla Manavgat ilk sırada. Antalya merkez 40, Taşağıl 24, Kaş 22, Alanya 21, Milli Parklar ve Kumluca 17'şer, Serik ve Konyaaltı 15'er, Gazipaşa 11, Akseki ve Gündoğmuş 9'ar, Finike ve Korkuteli 3'er, Elmalı 1 yangın. Yanan alan bakımından 96 hektarla Serik ilk sırada. Kumluca 78, Manavgat 54, Kaş 44, Gazipaşa 28, Gündoğmuş 27, Antalya 24, Taşağıl 23, milli parklar 9, Alanya 8, Konyaaltı 4, Akseki 3, Elmalı, Finike ve Korkuteli 1'er hektar.
EN TEHLİKELİ AY VE GÜN
2020'de en çok yangın 58 adetle ağustosta çıktı. Ekim 36, temmuz 33, eylül 32, kasım 28, haziran 26, mayıs 23, nisan 11 olarak sıralandı. Günlere göre yüzde 19 ile pazar günü ilk sırada. Orman yangınlarının yüzde 16'sı cumartesi, yüzde 15'i salı ve çarşamba, yüzde 13'ü pazartesi, yüzde 12'si cuma, yüzde 10'u perşembe günleri çıktı.
EN TEHLİKELİ SAATLER
Saatlere göre orman yangınlarının çoğunluğu 10.00-22.00 saatleri arasında çıktı. 28 yangın 14.00-15.00 saat aralığında oluştu. Tehlikeli diğer saatler 12.00-13.00, 15.00-16.00, 16.00-18.00 olarak sıralandı. Orman yangınlarının büyüklüklerine göre dağılımında, yüzde 86'sını 1 hektara kadar kaybın oluştuğu yangınlar oluşturdu. Yüzde 9'unda 1-5 hektar, yüzde 7'sinde 5-20 hektar, yüzde 2'sinde ise 20-100 hektar arası ormanlık alan yandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-05-31 10:56:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Sessizliğe bürünen dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarası açılacağı günü bekliyor Taş ve kaya düşme tehlikesi sebebiyle 1,5 yıldır kapalı olan mağara sessizliğe büründü
YEREL HABERLER (ÖZEL) Sessizliğe bürünen dünyaca ünlü Altınbeşik ...
(ÖZEL) Polisten telefonunu isteyip ‘amirimi, dayımı arayacağım’ dedi, olay yerine gelen babasından bile destek göremedi Kısıtlamada polisten kaçıp kovalamaca sonucu yakalanan gençlere 10 bin TL idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Polisten telefonunu isteyip ‘amirimi, dayımı ...
Antalya'da kuraklığa dayanıklı çim üretildi
YEREL HABERLER Antalya'da kuraklığa dayanıklı çim üretildi
Serdar Noorzad: “Petrol fiyatları pandemi öncesi dönemden çok daha iyi durumda ”
YEREL HABERLER Serdar Noorzad: “Petrol fiyatları pandemi öncesi ...
Gine Milli Takımı'nda, Türkiye maçının hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Gine Milli Takımı'nda, Türkiye maçının hazırlıkları ...
Şenol Güneş: Geleceği yazmak için iyi bir grup
YEREL HABERLER Şenol Güneş: Geleceği yazmak için iyi bir grup
Burak Yılmaz korona virüs aşısı oldu
YEREL HABERLER Burak Yılmaz korona virüs aşısı oldu
A Milli Futbol Takımı çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER A Milli Futbol Takımı çalışmalarını sürdürüyor
Şenol Güneş'in Londra hedefi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş: "İstanbul da güzel, Londra’yı seviyoruz inşallah orada oluruz, bizim hedefimizde o var" "Merdivenin ilk basamağı İtalya ile başlıyor, inşallah bunları aşar ve orada oluruz" "Gine maçında, orta sahadaki oyuncuları değiştireceğim, forvette 2 oyuncu değişikliği düşünüyorum"
YEREL HABERLER Şenol Güneş'in Londra hedefi A Milli Futbol Takımı ...
İrfan Can Kahveci: "Avrupa Şampiyonası'nda gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"
YEREL HABERLER İrfan Can Kahveci: "Avrupa Şampiyonası'nda ...
Antalya'da kayıp kampçı aranıyor
YEREL HABERLER Antalya'da kayıp kampçı aranıyor
Jandarma’dan Hint Keneviri baskını
YEREL HABERLER Jandarma’dan Hint Keneviri baskını
129 aday ehliyet için ter döktü
YEREL HABERLER 129 aday ehliyet için ter döktü
İrfan Can Kahveci: Takımımız çok güçlü, her takımı yenebilecek kapasitede
YEREL HABERLER İrfan Can Kahveci: Takımımız çok güçlü, her takımı ...
Antalya 07, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde
YEREL HABERLER Antalya 07, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde
Ailesine yardım için geldi, traktörün altında kaldı 7 yaşındaki kız çocuğu kardeşiyle yolda yürürken, traktörün çarpması sonucu hayatını kaybetti Kız çocuğunun Elmalı ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan ailesine yardım etmek için 2 gün önce geldiği öğrenildi
YEREL HABERLER Ailesine yardım için geldi, traktörün altında kaldı 7 ...
Alanya Belediyesi hizmet binası inşaatında çalışmalar hızlandı
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi hizmet binası inşaatında çalışmalar ...
Ticari taksi şoförünün duba ile karşılık verdiği kurşunlardan biri manava isabet etti
YEREL HABERLER Ticari taksi şoförünün duba ile karşılık verdiği ...
Yavru kediyi, kedi sesi dinleterek kurtardılar
YEREL HABERLER Yavru kediyi, kedi sesi dinleterek kurtardılar
Motosikletiyle kaza yapan Alanyaspor taraftarı Burak, öldü
YEREL HABERLER Motosikletiyle kaza yapan Alanyaspor taraftarı Burak, ...
Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye finali sona erdi
YEREL HABERLER Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye finali ...
Alanya Galip Dere Plajı’nda yeni sezon hazırlıkları
YEREL HABERLER Alanya Galip Dere Plajı’nda yeni sezon hazırlıkları
Yürüyüş yaparken köpeklerin saldırısına uğrayan Endonezyalı kadın ağır yaralandı Hastanesine sevk edilen kadına kuduz aşısı yapıldı. yaralarına pansuman yapılan kadına dikiş atıldı. Endonezyalı kadın dehşet anlarını anlattı: “5-6 köpek birden üzerime saldırdı”
YEREL HABERLER Yürüyüş yaparken köpeklerin saldırısına uğrayan ...
Sulama tankerine çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti Gencin ölümü Alanyaspor camiasını yasa boğdu
YEREL HABERLER Sulama tankerine çarpan motosikletli genç hayatını ...