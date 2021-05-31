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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez’e 10 km bisiklet yolu

İHA

Kepez’e 10 km bisiklet yolu

Kepez Belediyesi, ‘hareketli ve sağlıklı bir yaşam’ sloganıyla ilçede resmi standartlara uygun 10 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu yapıyor.
Kepez Belediyesi, sağlıklı bir yaşam ve çevre için alternatif ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik projelerini gerçekleştirmeye başladı.
Hareketli ve sağlıklı bir yaşam sloganıyla ilçenin batı ve doğu mahalleleri arasında bisiklet yolu güzergâhı oluşturuldu. Teomanpaşa, Düdenbaşı, Güneş, Hüsnü Karakaş, Gazi, Kuzeyyaka, Fatih, Kepezaltı, Göçerler, Çankaya, Fevzi Çakmak ve Kütükçü mahalleleri sınırlarında kalan güzergâhı kapsayan bisiklet yolu imar planına işlendi.

Kepez bisiklet ağı ile örülüyor
İlçenin doğu yakasındaki Kır Çiçeği Caddesi ile Masa Dağı’nın kuzeyindeki Duacı Mahallesi arasında planlanan bisiklet yolunun yapımı da sürüyor.
Fen İşleri Müdürlüğü, bu bisiklet yolunun Alparslan Türkeş Bulvarı’ndan geçen bölümünün yapımını geçtiğimiz aylarda tamamlamıştı. Bisiklet yolunun Kır Çiçeği Caddesi ile Sütçüler Caddesi arasındaki güzergâhı olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi bölümü de yapılıyor. Caddenin bir bölümünde gidiş ve geliş şeklinde resmi standartlara uygun bir bisiklet yolu tasarlandı. Asfalt zemin mavi renk boyanırken, taşıt yolu tarafında 75 cm genişliğinde emniyet mesafesi bırakıldı. Araç ve bisiklet trafiğini ayırmak, güvenliği sağlamak amacıyla da bisiklet yolunun taşıt yolu tarafına 4 metre aralıklarla delinatör trafik ürünü monte edildi.

Sağlıklı ve hareketli yaşam için bisiklet yolu
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi’nde süren bisiklet yolu çalışmalarını inceledi. Bürokratlarından bilgi alan Başkan Hakan Tütüncü, yaptığı açıklamada bisiklet yolu projesiyle ilçe sakinlerini hareketli, sağlıklı bir yaşama davet etmeyi amaçladıklarını söyledi.
Başkan Tütüncü, bu yıl standartlara uygun 10 km uzunluğunda bisiklet yolu yapacaklarının müjdesini vererek, şu açıklamayı yaptı: “Bisiklet yolu, önceliklerimizden biriydi. Çok şükür, bu önceliğimizi de etap etap gerçekleştiriyoruz.

Bisiklet yolu ulaşıma ve sağlığa iyi gelecek
Kepez Devlet Hastanesi'nin bulunduğu mıntıkadan Kır Çiçeği Caddesi’nden başlayan, Masa Dağı ile Duacı Mahallemizden geçen ve Antalya Burdur Karayolu üzerindeki Korkuteli kavşağına kadar uzanan muhteşem bir bisiklet yolu yapıyoruz. Bu bisiklet yolu, standartlara uygun, imar planına işlenmiş, yönetmeliklere göre tasarlanmış olacak. 10 km bisiklet yolu yapıyoruz. Bisiklet ile bir yerden bir başka yere ulaşmak çok daha sağlıklı, güvenli ve konforlu olacak. Bisiklet yolunun, ilçe sakinlerini sağlıklı ve hareketli bir yaşama davet eden bir yönü de olacak.
Kepez'de daha çok kişi bisiklet kullansın, daha çok kişi hareket etsin istiyoruz. Asrımızın en önemli problemlerinden birisi olan hareketsizliğe dayalı sağlık sorunları hepimizi tehdit ediyor. Dolayısıyla bisiklet yolları, ulaşıma, sağlığa ve çevreye iyi gelecek muhteşem bir yatırım oluyor.”

Hem bisiklet yolu hem sürüş kursu
Bisiklet sürüş eğitimi kursu da düzenlediklerini aktaran Hakan Tütüncü, “Bisiklet kullanmasını bilmeyen özellikle hanımefendiler için bisiklet sürüş kursu düzenledik. Sosyal ve kültürel belediyecilik faaliyetleri kapsamında böyle bir kurs veriyoruz. Hem de standartlara uygun bisiklet yolu yapıyoruz hem bisiklet kullanmasını bilmeyene hanımefendiler başta olmak üzere hayli geniş bir kitleye de güzel bir bisiklet kursu düzenliyoruz. Herkes sağlıklı, konforlu bir ulaşımı yaşasın istiyoruz. Aynı zamanda da çevreye de olumlu bir katkı yapalım diyoruz.” ifadesini kullandı.

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