1 Haziran Dünya Süt Günü öncesinde "Sürdürülebilir Süt Politikası, Sağlıklı Gelecek" toplantısı Prof. Dr. Ahmet Küçükçetin: " Sağlıklı nesil için süte ulaşım sağlanmalı" HAYKOOP Başkanı Hüseyin Simav: " Süt biterse et krizi çıkar"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1 Haziran Dünya Süt Günü öncesinde "Sürdürülebilir Süt Politikası, Sağlıklı Gelecek" toplantısı Prof. Dr. Ahmet Küçükçetin: " Sağlıklı nesil için süte ulaşım sağlanmalı" HAYKOOP Başkanı Hüseyin Simav: " Süt biterse et krizi çıkar"

İHA

1 Haziran Dünya Süt Günü öncesinde "Sürdürülebilir Süt Politikası, Sağlıklı Gelecek" toplantısı Prof. Dr. Ahmet Küçükçetin: " Sağlıklı nesil için süte ulaşım sağlanmalı" HAYKOOP Başkanı Hüseyin Simav: " Süt biterse et krizi çıkar"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım Konseyi (ATAK) işbirliğinde 1 Haziran Dünya Süt Günü öncesinde “Sürdürülebilir Süt Politikası, Sağlıklı Gelecek” başlıklı çevrimiçi program düzenlendi. Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın moderatörlüğünde düzenlenen toplantıya, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Küçükçetin, Eskişehir Mahmudiye Çifteler Han İlçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Güner Özer, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve Hayvancılık Kooperatifleri Antalya Birliği (HAYKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Simav, Tüm Süt, Et ve damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, Elmalı ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Elmalı Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaş katıldı. ATB ve ATAK Başkanı Ali Çandır, hayvancılık politikalarının sürdürülebirliğinin sağlanmasında sütün önemini vurgularken, 1 Haziran Dünya Süt Günü öncesinde sütü konuşmak için sektör temsilcilerini bir araya getirdiklerini belirtti. Çandır, konuklara katılımları nedeniyle teşekkür etti.
Moderatör Ali Ekber Yıldırım, toplantıya süt içerek başladı. Sağlıklı gelecek için sağlıklı bir süt üretim sisteminin oluşturulması gerektiğini kaydeden Yıldırım, yılbaşından bu yana hayvancılığın en önemli girdisi yem fiyatının 8 defa artmasına karşın süt fiyatının yerinde saydığına dikkat çekti. Enflasyon kaygısıyla süt fiyatında hep sıkıntı yaşandığını söyleyen Yıldırım, sütün durumunu konuşmak üzere toplantının organize edildiğini belirtti.

Sağlıklı nesil için süte ulaşım sağlanmalı
Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Küçükçetin, Dünya Süt Günü’nün sütün tüketimini artırmak ve faydalarına dikkat çekerek farkındalık yaratmak için her yıl kutlandığını belirtti. Kalsiyum, fosfor, protein bakımından zengin olan temel gıda olan sütün tüketilmesinin insan sağlığı için önemini vurgulayan Küçükçetin, ülkemizde süt tüketiminin yetersizliğine dikkat çekti. Kişi başı yıllık süt tüketiminin İrlanda’da 125 kilogram, Almanya’da 53 kilogram iken Türkiye’de 40 kilogram olduğunu bildiren Küçükçetin, “Süt tüketiminde geçmişe göre daha iyi durumdayız ama bu miktar artırılmalı” dedi. İstanbul’da yapılan bir anketin sonuçlarını paylaşan Küçükçetin, katılımcıların yüzde 67’sinin süt içme alışkanlığının olmadığını, süt içmeyenlerin yüzde 64’ünün ise neden içmediğini bilmediğini kaydetti. Ankete katılanların yüzde 51’inin süt fiyatını pahalı bulduğunu söyleyen Küçükçetin, süt içme alışkanlığının yüzde 79’unun okul öncesi dönemde kazanıldığına dikkat çekti. Küçükçetin, süt tüketimini teşvik edici en önemli aracın medya çalışmaları olduğunu belirtirken, “Sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyorsak, topluma süt içme alışkanlığı kazandırmalıyız, süte ulaşımı sağlamalıyız. Süt fiyatları tüketimin önünde önemli bir engel olabileceği öngörüsüyle sütün fiyatlandırılması konusuna dikkat edilmeli. Okul sütü projeleri ülke çapında ve uzun süreli devam etmeli” dedi.

7 üyedin biri işi bıraktı
Eskişehir Mahmudiye Çifteler Han İlçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Güner Özer, hayvancılıkta küçük üreticinin her geçen gün kan kaybettiğini söyledi. Hayvancılığın sürdürebilmesi için üreticinin para kazanması gerektiğini vurgulayan Özer, “Süt fiyatı belirlendiği günden bu yana yeme yüzde 69 zam geldi. Sadece son 15 günde yeme 3 defa zam geldi ama süt fiyatı aynı kaldı. Ulusal Süt Konseyi süt fiyatını belirliyor ama girdilere müdahale etmiyor. Elektrik, işçilik, mazot, gübre, yem fiyatı sürekli artarken süt fiyatı sabit kalınca üretici enflasyonun altına eziliyor. Süt fiyatına müdahale ediliyorsa maliyetlere de müdahale edilmeli. Süt yem 1.3 pariteye sabitlenmeli. Herhangi bir tarafın artması ya da düşmesi halinde bunların birlikte hareket ediyor olması sürdürülebilirliğin temelini oluşturacaktır” diye konuştu. Güner Özer, yem süt paritesinin 1.3 olduğu düşünüldüğünde çiğ süt fiyatının 2.80 TL değil 3.50 TL olması gerektiğini kaydetti. Para kazanamayan üreticinin işini bıraktığını söyleyen Özer, “Son 6 içinde bünyemizdeki 478 üyeden 73 işletme şartlara dayanamayarak işi bıraktı. Bunu Tarım Bakanlığı’na rapor ettik” dedi.

Süt biterse et krizi çıkar
ATB Yönetim Kurulu Üyesi ve HAYKOOP Başkanı Hüseyin Simav, Antalya’da yıllık 400 bin ton süt üretildiğini, bunun sadece 150 bin tonunun kayıt altında sanayiciye ulaştırıldığını kaydetti. Antalya’da günlük 90 ton sokak sütünün sağlıksız koşullarda satışa sunulduğunu söyleyen Simav, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sağlıklı sütü vatandaşa ulaştırma konusunda çalışma yürüttüğünü, bunun sevindirici olduğunu kaydetti. Süt tüketimini artıracak kampanyalara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Hüseyin Simav, bunun Tarım Bakanlığı kanalıyla ülke genelinde yapılmasını talep etti. Simav, okul sütü programının devam etmesini istedi. Kuraklığın bu yıl büyük sorun olarak hayvancılığı da olumsuz etkileyeceğini kaydeden Simav, daha önce kendi kaynaklarıyla yemini üreten küçük üreticinin kuraklık nedeniyle bu yıl sıkıntı yaşayacağı uyarısında bulundu. Simav, “Ciddi tedbirler alınmazsa girdi maliyetlerine dayanamayan küçük aile işletmelerinin büyük çoğunluğu sonbaharda son nefesini verip, hayvancılığı bırakacak. Devlet süte acil teşvik vermeli. Yem süt paritesi 1.3 olacak şekilde teşvik verilmeli. Süt biterse 17 ay sonra et krizi çıkar” öngörüsünde bulundu. Simav, aile işletmelerinin kırsalın ayakta kalması için ve işsizliğin önündeki çok önemli bir yapı olduğunu bu yapının yaşatılması gerektiğini ifade etti.

Sanayici tarımın önemini kavradığı zaman kalkınabiliriz
Tüm Süt, Et ve damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, girdi fiyatlarının kontrol dışı yükseldiğini belirtirken, süt fiyatının girdi fiyatlarıyla baş edemediğini kaydetti. Kooperatiflerin büyük sanayici ile çiğ süt üzerinden rekabet edemeyeceğini, sütü yöresel ürünlere çevirerek rekabet edebileceğini söyleyen Solakoğlu, “Türkiye’de 200’e yakın yöresel peynir çeşidi var. Yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin katma değeri yüksek. Bu potansiyel değerlendirilmeli. Tüketicinin alım istemi artırarak küçük üretici satışını artırabilir. Bakanlık da bu konuyu teşvik etmeli” dedi. Yem ve sütte 1.3 paritenin başa baş nokta olduğunu kaydeden Solakoğlu, üreticiyi teşvik etmek için 1.5 paritesinin sağlanması gerektiğini vurguladı. “Türkiye’nin sanayileşmesi için tarımda kalkınması şarttır” diyen Solakoğlu, Türk sanayicisinin tarımın önemini kavradığı zaman kalkınmanın sağlanabileceğini ifade etti. “Tarım adeta açık hava kumarhanesine döndü” diyen Solakoğlu, bir sene para eden soğanın ertesi sene para etmediği için sürüldüğünü anımsattı. Solakoğlu, “Artık kaybedecek zamanımız yok. Tarımda gerekli adımları atmalıyız” dedi.
Elmalı ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Elmalı Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaş, devletin 1 TL’lik teşvikiyle çiğ süt fiyatının 3.50 TL olması gerektiğini söyledi. Gerek pandemiden kaynaklı turizmin daralması nedeniyle gerekse alım gücünün azalması nedeniyle süt ve süt ürünleri tüketiminde düşüş olduğunu bildiren Kurubaş, “Şu an ürünümüzü satamıyoruz. Elimizdeki ürünü satamazsak inekler mezbahaya gider” dedi. Kurubaş, yerel yönetimlerin süt alımı yaparak üreticiyi destekleyebileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kepez’e 10 km bisiklet yolu
YEREL HABERLER Kepez’e 10 km bisiklet yolu
Cezaevi kütüphaneleri için düzenlenen eş zamanlı bağış kampanyasına Antalya’da start verildi Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal: " Kitap okuyan mahkumlar toplum içerisinde daha sağlıklı iletişim kurabilmeyi başarmaktadırlar”
YEREL HABERLER Cezaevi kütüphaneleri için düzenlenen eş zamanlı ...
Ölü bulunan bilgisayar mühendisi, son yolculuğuna uğurlandı Kaybolmasının ardından 18 gün sonra falezlerde cesedi bulunan bilgisayar mühendisini mesai arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Ölü bulunan bilgisayar mühendisi, son yolculuğuna ...
Bilgisayar mühendisi, alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Bilgisayar mühendisi, alkışlarla son yolculuğuna ...
Antalyaspor'da Podolski ve 3 futbolcuyla yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Podolski ve 3 futbolcuyla yollar ...
Orman yangınları en çok pazar ve öğleden sonra çıkıyor
YEREL HABERLER Orman yangınları en çok pazar ve öğleden sonra ...
(ÖZEL) Sessizliğe bürünen dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarası açılacağı günü bekliyor Taş ve kaya düşme tehlikesi sebebiyle 1,5 yıldır kapalı olan mağara sessizliğe büründü
YEREL HABERLER (ÖZEL) Sessizliğe bürünen dünyaca ünlü Altınbeşik ...
(ÖZEL) Polisten telefonunu isteyip ‘amirimi, dayımı arayacağım’ dedi, olay yerine gelen babasından bile destek göremedi Kısıtlamada polisten kaçıp kovalamaca sonucu yakalanan gençlere 10 bin TL idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Polisten telefonunu isteyip ‘amirimi, dayımı ...
Antalya'da kuraklığa dayanıklı çim üretildi
YEREL HABERLER Antalya'da kuraklığa dayanıklı çim üretildi
Serdar Noorzad: “Petrol fiyatları pandemi öncesi dönemden çok daha iyi durumda ”
YEREL HABERLER Serdar Noorzad: “Petrol fiyatları pandemi öncesi ...
Gine Milli Takımı'nda, Türkiye maçının hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Gine Milli Takımı'nda, Türkiye maçının hazırlıkları ...
Şenol Güneş: Geleceği yazmak için iyi bir grup
YEREL HABERLER Şenol Güneş: Geleceği yazmak için iyi bir grup
Burak Yılmaz korona virüs aşısı oldu
YEREL HABERLER Burak Yılmaz korona virüs aşısı oldu
A Milli Futbol Takımı çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER A Milli Futbol Takımı çalışmalarını sürdürüyor
Şenol Güneş'in Londra hedefi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş: "İstanbul da güzel, Londra’yı seviyoruz inşallah orada oluruz, bizim hedefimizde o var" "Merdivenin ilk basamağı İtalya ile başlıyor, inşallah bunları aşar ve orada oluruz" "Gine maçında, orta sahadaki oyuncuları değiştireceğim, forvette 2 oyuncu değişikliği düşünüyorum"
YEREL HABERLER Şenol Güneş'in Londra hedefi A Milli Futbol Takımı ...
İrfan Can Kahveci: "Avrupa Şampiyonası'nda gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"
YEREL HABERLER İrfan Can Kahveci: "Avrupa Şampiyonası'nda ...
Antalya'da kayıp kampçı aranıyor
YEREL HABERLER Antalya'da kayıp kampçı aranıyor
Jandarma’dan Hint Keneviri baskını
YEREL HABERLER Jandarma’dan Hint Keneviri baskını
129 aday ehliyet için ter döktü
YEREL HABERLER 129 aday ehliyet için ter döktü
İrfan Can Kahveci: Takımımız çok güçlü, her takımı yenebilecek kapasitede
YEREL HABERLER İrfan Can Kahveci: Takımımız çok güçlü, her takımı ...
Antalya 07, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde
YEREL HABERLER Antalya 07, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde
Ailesine yardım için geldi, traktörün altında kaldı 7 yaşındaki kız çocuğu kardeşiyle yolda yürürken, traktörün çarpması sonucu hayatını kaybetti Kız çocuğunun Elmalı ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan ailesine yardım etmek için 2 gün önce geldiği öğrenildi
YEREL HABERLER Ailesine yardım için geldi, traktörün altında kaldı 7 ...
Alanya Belediyesi hizmet binası inşaatında çalışmalar hızlandı
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi hizmet binası inşaatında çalışmalar ...
Ticari taksi şoförünün duba ile karşılık verdiği kurşunlardan biri manava isabet etti
YEREL HABERLER Ticari taksi şoförünün duba ile karşılık verdiği ...