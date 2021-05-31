Nekropol Projesi gün sayıyor Müzesi Projesi ile 2 bin 300 yıllık tarihi halkla buluşturulacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yapımında sona geldiği Nekropol Müzesi Projesi ile 2 bin 300 yıllık tarihi halkla buluşturacak. Nekropol Müzesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin bu tarihe tanıklık etmesini sağlayacak.

Nekropol Müzesi Projesi’nde çalışmalar sona yaklaşıyor. Nekropol Müzesi, antik mezarları ve arkeolojik eserleri ile yerli ve yabancı turistleri 2 bin 300 yıllık tarihi bir yolculuğa çıkaracak. 9 bin 136 metrekarelik bir alanda yürütülen proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı ve Antalya Müzesi Müdürlüğü ortak kazı çalışması yürüttü. Arkeologlar ve sanat tarihçileri nezaretindeki kazı çalışmaları neticesinde Helenistik dönem, Roma ve Doğu Roma dönemine ait bine yakın mezar bulundu. Antik dönemde ‘ölüler şehri’ anlamına gelen Nekropolde birçok farklı tipte mezar tipi yer alıyor. Arkeolojik kazılarda mezarlıklardan çıkartılan gözyaşı şişeleri, pişmiş toprak kaplar, gömüler ve sikkeler gibi eserler koruma altında sergilenecek.



Tarihe tanıklık

Kültür turizmine büyük katkı sağlayacak Nekropol Müzesi’ne gelen ziyaretçiler yürüyüş yolları ile tarihi mezar alanlarını yakından görüp inceleyebilecek. Tarihle iç içe bir atmosfer sunulacak müzede sergi alanı, seyir terası, konferans salonu, dinleti çanağı ve antik dönemdeki cenaze törenlerinin çağdaş müzecilik teknikleriyle canlandırıldığı bir bölüm yer alacak. Teknolojik görüntü, ses ve ışık sistemleri kullanılarak karanlık bir odada ziyaretçilere antik dönem cenaze merasimi sahneleri yaşatılacak. Ayrıca çeşitli dönemlere ait farklı türdeki mezarlıklar aydınlatılarak, görsel bir görüntü sunulacak.



Çatı ve yürüyüş yolları

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını titizlikle yürüttüğü Nekropol Müzesi Projesi’nde arkeolojik buluntuların yağmur ve güneş ışınlarından korunması için nekropol alanı çatısı çelik konstrüksiyonla örtülerek yalıtım yapıldı. Alan üzerine ziyaretçilerin tarihi mezar alanlarını yakından görebilmesine imkan sunacak cam yürüyüş yolları ve korkuluklar tamamlandı.



Dünya literatüründe yerini alacak

Nekropol Müzesi Projesi’nin tamamlanması ile söz konusu alan, çağdaş müzecilik ve korumacılık açısından sergileme, açık hava müzeciliğine ilişkin dünya literatürlerinde yerini alacak ve Antik Dönem Antalya’sının dinietnikekonomik ve sosyokültürel yapısını tanıtacak. Proje turizm başkenti olan Antalya’yı müzeler kentine dönüştürerek yerli ve yabancı ziyaretçilerin bu tarihe tanıklık etmesini sağlamak açısından da büyük önem taşıyor.

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