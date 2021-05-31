Konyaaltı’nda memurları sevindiren sözleşme

Konyaaltı Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TümBelSen) Antalya Şubesi arasında memur ve sözleşmeli personeli kapsayan toplu sözleşme imzalandı. Başkan Semih Esen, çalışanların sosyal ve mali haklarında önemli iyileştirmeler yaptıklarını açıkladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, TümBelSen Antalya Şubesi Başkanı İlhan Karakurt ve yönetimiyle bir araya geldi. Başkan Semih Esen, sendika yönetimi ile bir süre sohbet ettikten sonra yeni imzalanan toplu sözleşmenin detaylarını paylaştı. Başkan Esen, memur ve sözleşmeli personelleri sevindiren bir sözleşmeyi imzaladıklarını belirterek, sözleşmenin 20212023 yıllarını kapsadığını kaydetti. Esen, toplu iş sözleşmesini sınırlı sayıda katılımla Nisan ayında imzaladıklarını, bu ziyaretle toplu iş sözleşmesini kamuoyu ile paylaştıklarını açıkladı. Başkan Esen, “Güzel bir sözleşme imzaladık. Çalışanlarımızın sosyal ve mali haklarında önemli iyileştirmeler içeriyor. Sözleşmemizde işçilerimiz de olduğu gibi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle memur ve sözleşmeli personelimize de ikramiye ödemeye karar verdik. Sendika yönetimimiz ve mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

TümBelSen Antalya Şube Başkanı İlhan Karakurt ise belediyelerin gelir kaybına uğradığı bir dönemde imzalanan bu sözleşmenin örnek olduğuna dikkat çekti.

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