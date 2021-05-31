Güreşçi Efe’nin uluslararası başarısı

Manavgat Belediyesi Güreş Takımı’nın Milli sporcusu Efe Kölebaş, Dünya Güreş Birliği tarafından İstanbul’da düzenlenen Uluslararası İstanbul Serbest Güreş Şampiyonası’nda 125 kg kategorisinde 3’ncü oldu.

Genç güreşçi, 13 ülkenin katıldığı turnuvada, 2 Kazakistanlı ve 1 Gürcistanlı rakibini yenerek kürsüde gümüş madalya ile yerini aldı. Manavgat Belediyesi Güreş Antrenörü Bayram Ertan’ın antrenörlüğünde müsabakalara hazırlandıklarını belirten Efe Kölebaş, kazandıkları tüm başarılarda Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in çok büyük emeği ve desteği olduğunu belirtti.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Belediyesi Güreş Takımı’nın düzenlenen bütün turnuvalarda kupa ve madalya kazanmasının kendilerine büyük gurur verdiğini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Daha önce Türkiye Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan genç sporcumuz Efe, bu defa da uluslararası bir başarıya imza atarak bizleri gururlandırdı. Sporcumuzu tebrik ediyor, nice şampiyonluklar kazanmasını temenni ediyorum. Manavgat Belediyesi olarak güreş sporuna gereken değeri vermeye devam edeceğiz” dedi.

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