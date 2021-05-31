Alanya’da yaşlı adam ayağını çapa makinesine kaptırdı

O ilde kuraklık afet gibi!

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Antalya’nın Alanya ilçesinde evinin bahçesinde çapa yaparken, sol ayağını makineye kaptıran 66 yaşındaki yaşlı adam ağır yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Asmaca Mahallesi’nde Mehmet Aydın (66) isimli kişiye ait evin bahçesinde meydana geldi. Aydın, bahçesini ekmek için çapa yaptığı sırada sol ayağını makineye kaptırdı. Durumu fark eden komşuları 112 Acil ekiplerine haber verdi. Evin bahçesine gelen sağlık ekipleri yaralı talihsiz adamı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Aydın, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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